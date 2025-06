Después de haberse retirado enojado, Guillermo Francos no volverá al Senado a completar su informe

Tal como lo había anticipado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le comunicó al Senado que no concurrirá este miércoles para retomar el cuarto intermedio al que pasó la sesión informativa del jueves de la semana pasada, que el funcionario abandonó ofendido porque una senadora kirchnerista lo había tratado de mentiroso.

Según confirmaron voceros legislativos, Francos le informó esta tarde y de manera verbal su decisión a Victoria Villarruel quien, a su vez, trasladó la novedad a los diferentes jefes de los bloques de la Cámara alta.

Ahora, restará saber si la sesión informativa se reanuda este miércoles a las 11 o, con la ausencia del jefe de Gabinete ya confirmada, se termina por levantar de manera definitiva. Hasta el momento, la reunión sigue en pie ya que fue una decisión del pleno del cuerpo pasarla a cuarto intermedio después del fiasco de la semana pasada.

En un hecho inédito para este tipo de sesiones, Francos se retiró el jueves último del recinto de la Cámara alta ofendido ante la intervención de la senadora Cándida López, kirchnerista de Tierra del Fuego, que lo tildó de “mentiroso” mientras lo increpaba por la política del Gobierno en torno a la cuestión de la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas.

Tras pedirle por intermedio del presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala (San Luis), a la legisladora que se rectificara y no obtener respuesta, Francos se retiró del recinto para no volver. Enterados de la decisión del funcionario, los senadores votaron pasar a cuarto intermedio la sesión hasta esta semana, ya que la presentación del funcionario no había concluido.

Poco después y por intermedio de la red social X, el jefe de Gabinete explicó su decisión. “Di cumplimiento a mi responsabilidad de presentar el informe de gestión sobre la marcha del Gobierno, tal cual está contemplada en el Artículo 101 de la Constitución Nacional, pero decidí no permanecer en el recinto ante las faltas de respeto y acusaciones fuera de lugar”, posteó Francos.

En un reportaje concedido el domingo, Francos volvió a justificar su decisión de abandonar el recinto en la falta de respeto de la senadora López, y dejó entrever que este lunes iba a comunicar su decisión de no asistir por considerar que había cumplido con su obligación constitucional de informar al Congreso de manera mensual sobre la marcha del Gobierno.