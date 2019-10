Aunque admitió conflictos en la relación con Macri, el gobernador recibirá al Presidente en Mendoza este sábado Crédito: Marcelo Aguilar

Después de la polémica que disparó la frase "¿qué puta tiene que venir Macri y Alberto Fernández?", en referencia a la presencia en Mendoza de los candidatos a presidente en la previa a la elección provincial, el gobernador Alfredo Cornejo visitó hoy al jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Según fuentes oficiales de la Casa Rosada y de la gobernación, el encuentro, en el que hablaron de "gestión" y de los preparativos para la visita de Mauricio Macri de pasado mañana con la caravana del "Sí se puede", fue "bueno".

En plena campaña, Peña, además, cenó anoche con varios dirigentes radicales en la casa de Jesús Rodríguez. En ese encuentro, del que participaron, entre otros, el diputado nacional Mario Negri y el senador Luis Naidenoff, se definió que los jefes parlamentarios de Cambiemos salgan al cruce de los gobernadores peronistas, a los que acusaron de "extrañar la relación de sometimiento que tenían con el kirchnerismo".

Negri y Naidenoff cuestionaron a los mandatarios provinciales que presentaron la demanda contra los dos decretos que firmó el Presidente para bajar el IVA a algunos alimentos de la canasta básica y subir el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.

"Priorizaron la intención de desgastar al Gobierno por sobre el interés de los argentinos más necesitados", dijeron los presidentes de los interbloques de Cambiemos en la Cámara alta y Diputados.

Una relación conflictiva

Cornejo, que mantiene una relación tirante -por momentos, muy crítica- con Macri y con el ministro coordinador, es uno de los referentes políticos de Cambiemos que apuesta a la construcción del posmacrismo en el caso de que Alberto Fernández gane la elección del 27.

Macri estará el sábado en la ciudad de Mendoza en una plaza -todavía a definir- y visitará la obra del polo judicial.

En los últimos días, tras el triunfo de Rodolfo Suarez, Cornejo lanzó el exabrupto que, si bien volvió a dejar en claro las diferencias que mantiene con el Presidente, fue para manifestar su malestar ante las insistentes consultas de haberse "despegado" de Macri durante la campaña local, al tiempo que la oposición se encargó durante todo el proceso electoral de mostrarse muy cerca del candidato del Frente de Todos.

El mandatario provincial, incluso, explicó que no se "despegó" de la Nación y se mostró "un poco arrepentido" por la desafortunada frase. Pero el ensayo de disculpas no cambió su visión respecto del gobierno nacional. En una entrevista televisiva, ayer por la noche, Cornejo reiteró que al Gobierno "le faltó acción política", pero advirtió que "los errores que se han cometido en el pasado no se pueden echar para atrás".

Pese a la holgada diferencia que Fernández le sacó a Macri en las PASO, Cornejo consideró que los comicios "no están perdidos" y que, en caso de imponerse el próximo 27 de octubre, "esa opción de gobierno debe ser una coalición en serio".