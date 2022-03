Diego Santilli cruzó a Máximo Kirchner y habló sobre la posibilidad de que sea candidato a gobernador bonaerense

El diputado Diego Santilli señaló que llegar a gobernar la provincia de Buenos Aires representaría “un desafío enorme” y afirmó que “tiene la experiencia” de gestión en la ciudad de Buenos Aires como pergamino para competir en 2023. No obstante, aclaró que “forma parte de un espacio” y enfatizó que las decisiones se tomarán en 2023.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Santilli alimentó este sábado la posibilidad de competir el próximo año por el sillón en el que se sienta Axel Kicillof en La Plata. “Yo sigo recorriendo la Provincia, aprendiendo y creciendo. En 2023 vamos a presentar la candidatura con un espacio, que mientras sea lo más amplio, mejor”, afirmó.

Para Santilli, gobernar la provincia de Buenos Aires sería “un desafío enorme”. Al respecto, profundizó: “Para transformar la Argentina tenés que transformar la Provincia de Buenos Aires. Es el 40% del PBI argentino, y de nuestras exportaciones agrícolas, ganaderas e industriales. De los 135 distritos de la provincia, 128 tienen actividad agrícolas”.

Además, durante la entrevista, el exvicejefe de gobierno porteño, que se ha mostrado con varios dirigentes provinciales en el último tiempo y que incrementó sus visitas al interior bonaerense, remarcó la necesidad de avanzar sobre problemas estructurales en la provincia. “Me apasiona con toda la garra, el amor y la actitud”, expresó.

Diego Santilli sacó más del 39% de los votos en la elección legislativa de 2021 y se impuso por un pequeño margen al Frente de Todos, algo que calificó como histórico. “En la provincia de Buenos Aires, desde 1983 que el peronismo unido no había sido derrotado”, consignó. Y apuntó: “Nos deja bien posicionados para el año que viene, pero considerando siempre que los votos son de la gente y no de los dirigentes”.

En medio de un contexto en el que, tanto desde el PRO como desde la UCR, suenan otros nombres para competir por la gobernación, Santilli destacó sus cualidades. “Tengo la experiencia de haber llevado muchos años [una gestión en] la ciudad de Buenos Aires, con un trabajo absolutamente distinto debido al tamaño, la población, la geografía y los problemas, pero [no cambia] el método, la capacidad, entender qué abordar primero y qué después, y definir planes y programas para llevar adelante”.

En este mismo sentido, profundizó: “Estoy poniendo todo, estoy dejando todo, y estoy tratando de hacer que crezca al espacio, que lo componen la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el PRO”.

Santilli evitó opinar sobre una posible candidatura de Mauricio Macri en 2023 y avaló la resolución de las disputas internas mediante las Primarias. “Hay PASO y la experiencia del año pasado nos sirvió mucho. Yo competí con [Facundo] Manes, pero la Provincia la caminamos juntos. Hay una oportunidad ahí para definir las candidaturas el año que viene”.

Críticas a Máximo Kirchner

En la entrevista, Diego Santilli se mostró muy duro contra Máximo Kirchner, quien había cuestionado el voto del electorado porteño y lo había asociado con la última dictadura militar. “No se lo dijo a un dirigente, se lo dice a los argentinos que viven en la ciudad. Se lo dice a los que no los votan”, analizó.

En una contundente critica a las afirmaciones del líder de La Cámpora, el exvicejefe de gobierno porteño enfatizó: “Vos no te tenés que enojar con los que no te votan, al contrario. Hay que tratar de entender por qué pasa. ‘Como no me votan, los ataco’, pero están atacando argentinos no a un partido político... No se entiende”. Y sentenció: “Es profundamente antidemocrática esa expresión”.

Santilli le atribuyó un uso partidario al Día de la Memoria, en el que se recuerda el aniversario del golpe de Estado de 1976. “Fueron lamentables las manifestaciones del 24 de marzo, porque lo partidizan y lo hacen con plata para poder movilizar. Eso nos pasó a todos los argentinos y hay que recordarlo para que no nos vuelvo pasar. Por eso, es llamativo que lo quieran partidizar”.