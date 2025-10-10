Diego Santilli minimizó la decisión de la Justicia de que las boletas lleven la cara de Espert: “Se van a votar ideas”

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli se refirió este jueves a la decisión de la Justicia de rechazar la reimpresión de boletas, tal como pedía el Gobierno, y sostuvo que es una decisión que no impactará en la convicción de los votantes de La Libertad Avanza (LLA). De esta manera, también confirmó su lugar debajo de José Luis Espert y Karen Reichardt en la nómina.

“No me molesta que esté Espert en la boleta porque lo que se van a votar son ideas y el cambio que está llevando adelante el presidente Milei. Acá se vota bajar la inflación, el orden público en las calles, el fin de la intermediación de los gerentes de la pobreza”, dijo el candidato en diálogo con LN+.

La renuncia de Espert en medio de cuestionamientos por su nexo con “Fred” Machado, el empresario imputado por narcotráfico, sacudió la campaña y, en particular, al Gobierno, que por estas horas conoció la decisión de la Junta electoral de la provincia de Buenos Aires la cual negó el cambio en la cabeza de la lista. Tal como informó LA NACION, señaló que volver a confeccionar las boletas es “material, temporal y jurídicamente inviable”, y que implicaría un “precedente de enorme gravedad institucional”.

En tanto, Santilli llamó a los ciudadanos a concurrir a las urnas, afirmó que en la próxima elección se vota entre “el pasado y el presente” y aseguró: “Lo que va a pasar el 26 de octubre es clave para la Argentina del futuro”. “Es como un edificio: lo primero es construir la base”, explayó.

Santilli minimizó el rechazo de la reimpresión de boletas Rodrigo Nespolo

“No hablé con Espert porque la única vez que lo vi fue en Olavarría. Ya está, renunció. Y va a ir a dar explicaciones a la Justicia sin fueros y privilegios. Él nunca nos dijo esto”, explicó además en relación a la baja de la candidatura y a su pedido de licencia como diputado, tras la denuncia que enfrenta.

Por otra parte, el candidato se refirió al auxilio económico de los Estados Unidos a la Argentina y el acuerdo de un swap por US$20.000 millones, tal como confirmó el secretario del Tesoro norteamericano. “Estamos alineados con el mundo. Tenemos su apoyo porque hizo lo que tenía que hacer, y que le pedían hace 40 años: terminar con el déficit y generar equilibrio fiscal. Ahora lo que se viene es la duplicación de exportaciones, es decir, más dólares. La economía va a crecer”, aseveró al respecto.

Santilli estuvo junto con Milei este miércoles en Mar del Plata, cuando LLA relanzó su campaña. Allí, en el marco de una visita por la ciudad, expresó: “No me importa el lugar ni si voy primero, segundo o tercero. Voy a estar donde el Presidente me necesite. Porque lo importante no son los cargos ni la cartelería, sino las ideas del cambio, garantizar las reformas, sostener y profundizar el rumbo que lleva adelante el Presidente hace dos años”.

Además siguió: “¿Tanto miedo le tienen a la boleta única? ¿Tanto miedo le tienen a competir en igualdad de condiciones? Queda claro que los dinosaurios de la política quieren burlar la voluntad de la gente y embarrar la democracia. Por eso no aflojemos. No les regalemos ni un centímetro a los que quieren volver al pasado. Este 26 de octubre, ahora más que nunca, hay que ir a votar contra los que se resisten al cambio que la Argentina necesita".