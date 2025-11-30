Difunden un video de un tenso cruce entre Jorge Macri y vecinos de Liniers

Un video de un tenso cruce entre Jorge Macri y vecinos de Liniers, que incluyó algunos gritos, se volvió viral en las redes sociales en las últimas 24 horas. La discusión que se ve en los fragmentos del cónclave gira en torno a la inseguridad. La reunión ocurrió el viernes 28 de noviembre y estuvo orientada a escuchar las inquietudes de la gente del barrio, un programa habitual que lleva adelante la gestión.

El video fue subido originalmente por la usuaria Paula Hindoain (@paulahindo) en TikTok. Ella misma puso en los comentarios que participó del cara a cara con Macri y que fue una de las que increpó al mandatario por los hechos de inseguridad.

Cerca del jefe de gobierno dijeron que el contenido fue “editado y movido” con la intención de dañar su imagen y que “infiltraron la reunión a propósito”. Ante la consulta de LA NACION, fuentes de la gestión oficialista añadieron que el video fue propalado en redes por personas afines al kirchnerismo. Detallaron que el encuentro duró dos horas.

Jorge Macri en Liniers, en un entredicho con vecinos

En un momento del video, Macri, algo malhumorado, dice: “Lo único que te pido es que no interrumpas más hasta que te toque la palabra”. “A veces las soluciones no son las que te gustarían o las que se puedan implementar”, decía en otro tramo.

Cuando en otra parte del encuentro el jefe de gobierno porteño le quiso explicar a una mujer cómo funcionaba la reunión en la que estaban y ella le contestó que sabía cómo era, Macri le replicó: “Bueno, entonces no interrumpas”. Frases como “te estás metiendo en un tema que no conoces” o “dejá que hablen los demás” fueron pronunciadas con un tono de voz hostil y el mandatario fue cuestionado en las redes.

Jorge Macri en una reunión con vecinos (Video de Tik Tok)

“Tenemos una inseguridad que no nos deja vivir, a los comercios también”, le reclamó una mujer y dijo que se comunicaría con los medios de comunicación para contar lo que sucede en el barrio. “Llamá a quien quieras. No me corras. Llamá a Crónica. No me importa”, le dijo Macri.

En otro tramo Macri se cruzó con uno de los asistentes a la reunión: “¿Qué sabes si me pasa o no me pasa? ¿Qué sabes si a mis hijos los roban o no? ¿Por qué sos maleducada?“.