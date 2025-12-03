Diputados: en una breve sesión se aceptó la renuncia de Santilli y de otra decena de legisladores

Con el caso de la rionegrina Lorena Villaverde como telón de fondo, la Cámara de Diputados aceptó hoy, en una breve sesión presidida por Martín Menem, la renuncia de una decena de legisladores que decidieron dejar sus bancas para ejercer otros cargos, ya sea en el Senado, en el Poder Ejecutivo o en sus provincias.

Villaverde, quien resultó electa por la minoría en su provincia para ocupar una banca en el Senado por La Libertad Avanza, retiró a último momento su renuncia a su cargo de diputada luego de que el Senado pusiera en duda la aceptación de su título. La rionegrina, quien fue investigada y detenida en los Estados Unidos por presunto narcotráfico, decidió apostar por lo seguro y permanecerá en su banca hasta 2027.

Entre quienes presentaron las renuncias figuran Diego Santilli, diputado de Pro quien ya se desempeña como ministro del Interior. Se suman, del bloque libertario, los diputados Carolina Píparo, quien aceptó un cargo en el Banco Nación; Emilia Orozco, quien ya juró como senadora por Salta, al igual que Nadia Márquez, por Neuquén.

Del bloque de Unión por la Patria presentaron sus dimisiones el rionegrino Martín Soria, quien también asumió una banca en el Senado, e Itai Hagman, quien renunció a su actual mandato para asumir uno nuevo para el cual fue electo en los comicios de octubre pasado. Es el mismo caso de Gladys Medina, de Tucumán, integrante del bloque Independencia que responde al gobernador Osvaldo Jaldo.

También renunció a su banca la diputada Silvia Lospennato, de Pro; el viernes pasado anunció que finalmente asumirá en la Legislatura porteña.

El lote de renuncias se completa con Carlos D’Alessandro (Coherencia), quien se desempeñará como legislador provincial en San Luis, y Cristian Castillo, del Frente de Izquierda.

Los reemplazos de los renunciantes asumirán durante la sesión preparatoria prevista para las 13, en la que prestarán juramento los diputados electos en los últimos comicios. Algunos de ellos, sin embargo, decidieron que no van a asumir su banca: son los casos del gobernador Jaldo, quien compitió como candidato testimonial, al igual que el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín. Los reemplazarán Javier Noguera y Carlos Jaime, respectivamente.

Para la sesión preparatoria, se espera la presencia del presidente Javier Milei.