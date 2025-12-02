Villaverde retiró su renuncia como diputada ante la posibilidad de que el Senado no la incorpore

Lorena Villaverde, senadora electa por Río Negro de La Libertad Avanza que fue impugnada por el kirchnerismo por supuestos vínculos con el narcotráfico, retiró esta tarde su renuncia como diputada nacional de esa fuerza, cargo que ocupa desde 2023. De esta manera, evitará que la Cámara de Diputados acepte su dimisión en la sesión prevista para mañana a las 11, donde se admitirán las renuncias de una media decena de diputados que cumplirán otras funciones.

Villaverde había presentado su pedido de renuncia como diputada nacional el 13 del mes pasado. No imaginaba, por entonces, que el Senado iba a demorar su incorporación al cuerpo. Mucho menos que el oficialismo en la Cámara alta podría soltarle la mano a la rionegrina por las repercusiones de su situación en los Estados Unidos, donde fue detenida y condenada por narcotráfico.

El título de senadora electa de Villaverde expedido por la justicia electoral de Río Negro volverá a discutirse en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero con la nueva composición del Senado. En ese futuro escenario, los libertarios casi con seguridad mejorarán su número, pero seguirán necesitando del apoyo de otros bloques si es que quieren darle luz verde a la rionegrina.

Ante las dudas de que finalmente no pueda incorporarse al Senado, Villaverde se aferra a lo seguro: continuar su mandato como diputada hasta 2027. Puede esperar hasta el 9 de diciembre para presentar nuevamente su renuncia, posibilidad que no descarta.

Noticia en desarrollo