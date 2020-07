La oposición advirtió que la nueva moratoria es un "traje a medida" del empresario kirchnerista Cristóbal López Fuente: Archivo

El debate legislativo sobre la nueva moratoria fiscal del Gobierno se anticipa más conflictivo de que lo que se presumía. Es que el proyecto no solo propicia un perdón impositivo amplio para personas y empresas afectadas por la pandemia: incluye -y aquí radica lo polémico- una serie de beneficios fiscales y penales a empresarios endeudados con la AFIP con causas judiciales pendientes. L a oposición apunta a los "amigos" del kirchnerismo, pero el oficialismo le dobla la apuesta.

"Entran todos", sentenció un avezado legislador oficialista, anticipando la polémica. La oposición denunció que la nueva moratoria, que ingresó la semana pasada en la Cámara baja, "es un traje a medida" al empresario kirchnerista Cristóbal López, el zar del juego y propietario, junto a Fabián de Sousa , de la petrolera Oil Combustibles , hoy en quiebra y con una deuda multimillonaria.

El oficialismo retruca: si se aprobara la ley también podrían acogerse al perdón fiscal varios conspicuos empresarios cercanos a Mauricio Macri con deudas en la AFIP, entre ellos Daniel Angelici, Nicolás Caputo y el hermano del expresidente Gianfranco Macri .

También entrarían en el lote las deudas millonarias que acumularon empresas como Correo Argentino (que fuera propiedad de la familia Macri) y la agroexportadora Vicentin, azuzan.

La petrolera Oil Combustibles, de Cristóbal López y Fabián de Souza, podría ser beneficiada con la nueva moratoria Fuente: Archivo

El foco del conflicto radica en tres artículos del proyecto. Hasta ahora, las moratorias excluían las deudas por el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) como también por el impuesto específico por la realización de apuestas. El nuevo artículo 8 del texto anula esa exclusión, por lo que aquellas empresas que acumulen una deuda con la AFIP por esas contribuciones podrán saldarla en cuotas.

De allí que la oposición apunte a Cristóbal López: de aprobarse la ley, el empresario podrá regularizar las deudas acumuladas por Oil Combustibles, firma que fue denunciada por el extitular de la AFIP Alberto Abad por no haberle remitido al organismo lo que recaudó en concepto de ITC durante la gestión de Cristina Kirchner. Se estima que la deuda de la petrolera con el Estado podría alcanzar los $11.800 millones.

Desde el oficialismo retrucan al macrismo y señalan que la nueva moratoria podría beneficiar a Vicentin Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

"Podrá beneficiar a Cristóbal López, pero también a Angelici, con deudas por el impuesto a las ganancias por sus empresas Bingo Ramallo SA, World Games SA, que controla un bingo en Pergamino y Desarrollos Maipú SA, con un casino en Mendoza", sostienen en el oficialismo.

Otros dos artículos de la nueva moratoria prometen igual polémica. El artículo 9 establece, por caso, que los agentes de retención y percepción (es el caso de Oil Combustibles) "quedarán liberados o liberadas de multas y de cualquier otra sanción que no se encuentre firme a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley modificatoria, cuando exterioricen y paguen el importe que hubieran omitido retener o percibir, o el importe que, habiendo sido retenido o percibido, no hubieran ingresado, luego de vencido el plazo para hacerlo".

El otro artículo es el que permite que las empresas en quiebra puedan adherirse a la moratoria siempre y cuando concluyan el proceso falencial por avenimiento en un plazo de 90 días, término que podrá prorrogar la AFIP. No solo Oil Combustibles entraría en el beneficio. "También Vicentin", señalan en el oficialismo.

Críticas de la oposición

El bloque de Juntos por el Cambio anticipó su rechazo a estas innovaciones que el Gobierno incluyó en la nueva moratoria.

"En general estamos de acuerdo con la nueva moratoria, es fundamental instrumentar un paquete de medidas de alivio fiscal para las empresas afectadas por la pandemia -enfatizó Mario Negri , jefe del interbloque-. Sin embargo, llamativamente se incluyen ciertas facilidades que estaban excluidas de la moratoria anterior. Resulta arbitrario que se premie a aquellos que, actuando como agentes de percepción, se apropiaron de fondos que pertenecen al Estado, otorgándoles facilidades de pago y, además, suspensión de las acciones penales."

"Está claro que estos artículos tienen nombre y apellido, Cristóbal López. No corresponde aprobarlos, aunque también beneficien a empresarios macristas", sostuvo Luciano Laspina (Pro).

Desde Consenso Federal, Graciela Camaño también marcó límites. "El país tiene sus finanzas quebrantadas, una situación que se vio agravada por la pandemia. Debemos auxiliar nuestras empresas de manera eficiente. Esto implica no malgastar para beneficiar a nadie en particular. No votaré nada que vaya a contramano de la situación de zozobra y pobreza que viven tantos argentinos -enfatizó-. Creo que todo lo que se invierta de nuestros impuestos para la recuperación debe ser inteligente y honestamente aplicado".

En el oficialismo se atajan y sostienen que si instrumentaron estas concesiones en la nueva moratoria fue ante la lluvia de amparos presentados en la Justicia por las exclusiones de la primera moratoria. Además, insisten en que este perdón fiscal para empresas en peligro de quiebra permitirá sostener los puestos de trabajo.

El debate promete ser acalorado. En lo que no habría mayor discusión es el planteo que propone esta nueva moratoria, de mayor alcance que la primera, que abarcará grandes empresas, pymes, monotributistas y autónomos, con el propósito de aliviar sus deudas y evitar que se queden en el camino durante la pandemia.

"Hoy es razonable en virtud de la pandemia hacer una moratoria, desde luego, pero si no simplificamos nuestro sistema tributario y optimizamos la recaudación, vamos a ir de moratoria en moratoria eternamente", advirtió, no obstante, el radical Alejandro Cacace.

Laspina coincidió. Propuso, además, que el proyecto incluya un "premio" para los contribuyentes que pagaron en tiempo y forma sus impuestos. El oficialismo tomó nota y anticipó que se está trabajando en esta incorporación.