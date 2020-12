Le sesión comenzó al mediodía Fuente: LA NACION - Crédito: Diputados

En una sesión que se anticipa intensa, el oficialismo en la Cámara de Diputados rechazó este mediodía un pedido del interbloque de Juntos por el Cambio para que el ministro de Salud, Ginés González García, dé explicaciones en el recinto del cuerpo sobre las negociaciones con el gobierno ruso para la compra de la vacuna rusa Sputnik V, la cual comenzó a ser aplicada hoy en nuestro país.

El pedido fue formulado por el diputado de la Coalición Cívica Rubén Manzi, quien criticó las contradicciones en la que incurrieron tanto del presidente Alberto Fernández como del ministro González sobre este tema. "El pueblo quiere saber, quiere tener serenidad y espera verdad, no quiere ser manipulado por las coyunturas políticas -enfatizó el legislador-. Es probable que sea una muy buena vacuna, pero lo que ha hecho de la ANMAT fue corroborar el funcionamiento del laboratorio ruso (Gamaleya), que no es el que va a producir las dosis que van a llegar a la Argentina. Sin embargo, (la ANMAT) no tiene los dossiers que fundamentan la efectividad y la inocuidad de la vacuna. Los estudios de la fase 3 de esta vacuna recién concluirán en mayo; nos parece estamos faltando a la ética médica y a las buenas practicas. Es preferible pecar de desconfiados: queremos que este gobierno confuso y titubeante nos aclare y por eso tiene que venir el ministro".

La vicejefa del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, rechazó terminante el pedido opositor. "Hoy para los argentinos estamos frente a un día histórico; en todas las provincias está llegando la vacuna a través del Ministerio de Salud, un ministerio que ustedes (en alusión al gobierno de Cambiemos) desarmaron, y se está llevando a cabo la campaña de vacunación más importante de la historia", exclamó. "¡El pueblo argentino se va a poner de pie, y ustedes también (apuntando a la bancada de Juntos por el Cambio) van a tener vacuna, porque la vacuna es de todos y de todas!", concluyó.

La polémica no terminó allí. En medio de la batahola tras el rechazo oficialista, la diputada Soher El Sukaria, de Juntos por el Cambio, exclamó: "¡Van a vacunar a los mayores de 60 años, van a vacunar a los argentinos sin saber qué mierda nos van a inocular!".

