Diputados: una primera votación que revela la pérdida de aliados del oficialismo

La primera votación que habilitó con dos tercios de los votos el tratamiento del veto presidencial a la ley que declara la emergencia en discapacidad demostró que el oficialismo perdió aliados claves que, en esta oportunidad, decidieron apoyar a la oposición. Es probable que este resultado se replique cuando en el recinto de la Cámara de Diputados se realice la votación definitiva.

Esta mutación de voluntades se inscribe en el proceso electoral ya en marcha y, principalmente, al tendal de heridos que dejó el cierre de las candidaturas del oficialismo con vistas a las próximas elecciones.

Hubo deserciones llamativas en el oficialismo y que ayudaron a la oposición a bajar el piso para llegar a los dos tercios: Alida Ferreyra, Florencia Klipauka y Gerardo González. Este último también faltó durante la primera sanción. Hizo lo propio la exoficialista Lourdes Arrieta, quien había votado a favor de la emergencia en discapacidad en junio. Los fugaces apariciones y faltazos de la mendocina llaman menos la atención: tuvo una estrategia errante tras pegar el portazo de LLA, a mediados del año pasado.

También hubo cambios de actitud en el bloque más afín al Gobierno, Pro. En la bancada que conduce Cristian Ritondo hubo cuatro votos afirmativos que habilitaron el tratamiento del veto: Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Álvaro González y Ana Clara Romero. Solo Baldassi fue congruente con su apoyo en la versión original. Romero y Brambilla la habían rechazado y González estuvo ausente.

Martín Menem y sus aliados, Oscar Zago y Cristian Ritondo Fabián Marelli

Un puñado de los que aquella primera vez se pronunciaron en contra, como María Eugenia Vidal, Gabriela Besana y Germana Figueroa Casas, esta vez optaron por no aparecer por el recinto. Lospennato, que en la primera oportunidad optó por la prescindencia, hoy faltó. Si estos antiguos rechazos hoy se convierten en ausencias durante la votación por la insistencia, será en favor de la oposición.

Del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), aliados a Pro, los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone habilitaron la votación y dieron un indicio de algo que ya anticiparon por lo bajo: evalúan sostener la emergencia en discapacidad.

En el bloque de la UCR hubo comportamientos también llamativos. Cuando se dio media sanción a la ley, allá por junio pasado, casi todo el bloque votó a favor; solo Gerardo Cipolini estuvo ausente. Sin embargo, en esta oportunidad, tres diputados que anteriormente se habían pronunciado a favor, esta vez votaron en contra: Soledad Carrizo, Lisandro Nieri y Pamela Verasay.

Estos tres diputados responden al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, quien pactó una alianza electoral con los libertarios. En tanto, el diputado Atilio Benedetti, quien tiene como terminal política al gobernador Rogelio Frigerio, se ausentó; en junio había votado a favor de la ley. Cipolini, que responde al gobernador de Chaco Leandro Zdero (quien también acordó una alianza electoral con el oficialismo) mantuvo su ausencia.

Otro bloque aliado al oficialismo, Innovación Federal, integrado por legisladores que responden a los gobernadores de Salta, Río Negro y Río Negro, también apoyó a la oposición en esta oportunidad. Cuando se aprobó la ley en junio pasado, buena parte de la bancada que conduce la salteña Pamela Calletti estuvo ausente; solo Yolanda Vega votó a favor. En esta oportunidad se plegaron a la ofensiva opositora.