Dividen la secretaría de Daniel Scioli y le dan más poder a Santilli y Adorni

El Gobierno devolverá al área de Deportes al Ministerio del Interior, después de que esta semana pasara bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, a través de un decreto emitido horas antes de la jura de Diego Santilli en la cartera.

Deportes, que integra la secretaría junto a Turismo y Ambiente, volverá sola a la cartera de Interior. Su vuelta se dará junto al Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que a comienzos de esta semana, y a través de ese mismo decreto, pasó de Interior a Seguridad.

De esta manera, se avanzará en la división de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que encabeza Daniel Scioli y se repartirán las estructuras. Por un lado, Turismo y Ambiente quedará bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, mientras que Deportesserá traspasado al Ministerio del Interior

Todavía no está resuelto si Scioli pasará con Deportes bajo el ala de Santilli, o quedara con Turismo y Ambiente, en la órbita de Manuel Adorni.

El exgobernador de Buenos Aires es valorado en las filas libertarias, desde las que explican que no solo valoran su trabajo, sino también su personalidad. Por eso, con un área u otra a cargo, Scioli continuará en la gestión. De buena relación con los salientes Guillermo Francos y Lisandro Catalán, Scioli cuenta con la aprobación de la cúpula libertaria, encabezada por el presidente Javier Milei y el propio Adorni.

En Casa Rosada reconocieron la importancia de que el área de Deportes este bajo la órbita del Ministerio del Interior, en relación con el posible intercambio con los gobernadores. Con los que en Balcarce 50 buscan reconducir los diálogos con los mandatarios provinciales en busca de construir apoyos. No solo en lo inmediato, con los votos para aprobar Presupuesto 2026 y las denominadas reformas de segunda generación, sino también a futuro, para posibles discusiones parlamentarias.

El decreto que divida Deportes de Turismo y Ambiente demorara algunos días, y allí también se incluirá la restitución del Renaper a la órbita de Interior.

Marcha atrás con varios cambios

Los cambios en el área comenzaron a darse a través del Decreto 793/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, en el que el Poder Ejecutivo modificó la Ley de Ministerios y traspasó tres áreas clave que formaban parte del Ministerio del Interior a la jefatura de Gabinete de Adorni.

Entre ellas se traspasaron las atribuciones en materia de Turismo, Ambiente y Deportes, en detrimento del Ministerio del Interior, ya que hasta entonces se encontraban bajo su órbita.

Lo mismo sucedió con la Dirección de Migraciones y el Renaper. Todo fue poco antes de la jura de Santilli al cargo, en la que también apenas horas después de conocida la decisión administrativa, desde Casa Rosada hablaron de un “error”.