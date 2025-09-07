Las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires son hoy, domingo 7 de septiembre. En ese contexto, los electores bonaerenses empadronados deben emitir su voto para elegir sus representantes en el Poder Legislativo provincial. Para ello, deben presentar documentación a las autoridades de mesa para verificar su identidad antes de sufragar. En ese sentido, muchos se preguntan cuáles son los documentos válidos para votar.

Documentos válidos para votar hoy en las elecciones de PBA 2025

Todos los documentos válidos para votar en las elecciones de la provincia de Buenos Aires Ignacio Sánchez - LA NACION

Según el artículo 8 de la Ley Electoral de la Provincia de Buenos Aires, los documentos cívicos válidos para votar son:

• Libreta de Enrolamiento.

• Libreta Cívica.

• Documento Nacional de Identidad (DNI), en cualquiera de sus formatos.

Al momento de votar, se debe presentar el último ejemplar del documento que figure en el padrón o uno posterior. No se acepta votar con constancias de trámite, documentos digitales sin reconocimiento oficial, ni documentos deteriorados que impidan verificar la identidad. Tampoco se permite votar con documentos anteriores al registrado en el padrón. Cabe aclarar que el DNI en el celular o pasaporte no son válidos para votar.

Cómo saber dónde voto en las elecciones de la provincia de Buenos Aires

Para consultar el padrón electoral definitivo y obtener esta información detallada, los electores bonaerenses pueden seguir un procedimiento sencillo y rápido.

El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.

Una vez allí, se solicitará al votante que escriba su número de DNI.

Posteriormente, deberá elegir el sexo tal como aparece consignado en su documento de identidad.

Finalmente, será necesario rellenar el campo de verificación y clickear en el botón “Consultar”.

Inmediatamente después de realizar estos pasos, el sistema mostrará el nombre de la escuela designada para votar, junto con su dirección y el distrito correspondiente. Además, se detallará el número de la mesa y el orden específico dentro del padrón.

Qué se elige en la provincia de Buenos Aires

En estas elecciones, los bonaerenses que figuran en el padrón definitivo de electores tendrán la responsabilidad de definir a sus representantes en el Poder Legislativo provincial.

Esto incluye la elección de 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, así como 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Adicionalmente, en distintos distritos electorales se definirán los concejales y los consejeros escolares, completando así la renovación de autoridades locales y provinciales.

Elecciones bonaerenses 2025

Qué pasa si no voto en las elecciones de Buenos Aires 2025

Según la Ley Electoral Provincial N° 5109, los electores mayores de 18 años y menores de 70 años que figuren en el padrón electoral tienen la obligación de emitir su voto en las elecciones legislativas provinciales. Por lo tanto, quienes no participen de los comicios de este domingo serán sancionados por la justicia electoral provincial.

El artículo 137 de la Ley Electoral Provincial N° 5109 establece una multa de $50 a $500 para los electores que no emitan su voto y no justifiquen su ausencia ante la Junta Electoral. Además de la sanción económica, el gobierno provincial advierte que el infractor puede quedar registrado en el Registro de Infractores al deber de votar. Las multas recaudadas se destinan al fomento de la educación común en los respectivos distritos.

Una vez finalizado el escrutinio definitivo, la Junta Electoral pasará a los síndicos fiscales la nómina de los electores que no cumplieron con la obligación de votar para que inicien las acciones correspondientes.