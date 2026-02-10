La Argentina participa en Washington de una cumbre de altos mandos militares del hemisferio convocada por Estados Unidos

WASHINGTON.- El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, será el anfitrión este miércoles de una reunión en esta capital con líderes militares de 34 países del hemisferio occidental, entre los que está representada la Argentina, en una muestra de la creciente atención que el gobierno de Donald Trump está poniendo sobre la región.

El jefe del Estado Mayor Conjunto argentino, Marcelo Dalle Nogare, ya se encuentra en Washington para participar del encuentro, de carácter militar. Está pautado que la reunión, que se desarrollará en un hotel cercano a la Casa Blanca, empiece a las 8 (hora local) y se extienda por varias horas.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Marcelo Dalle Nogare. Ministerio de Defensa

Se espera que la cumbre se centre, en parte, en mejorar la coordinación regional para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, además de que el Ejército norteamericano aprovecharía para transmitir su visión operativa a las fuerzas de la región.

Aunque el Ejército norteamericano no reveló la lista completa de países participantes, los altos mandos militares de naciones como Dinamarca, Gran Bretaña y Francia -que tienen territorios en América- fueron invitados a la conferencia inaugural de jefes de Defensa del hemisferio occidental.

“Los líderes de defensa participantes explorarán la importancia de las sólidas alianzas, la cooperación continua y los esfuerzos conjuntos para contrarrestar las organizaciones criminales y terroristas, así como a los actores externos que socavan la seguridad y la estabilidad regional”, había declarado la oficina del general Caine sobre el encuentro, presentado como una jornada de trabajo.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, en Mar-a-Lago, Palm Beach. Alex Brandon� - AP�

Según publicó The New York Times, que calificó al encuentro como “inusual”, Caine estará acompañado por el general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte, que supervisa la defensa del territorio nacional y Groenlandia, y por el teniente general Evan Pettus, jefe interino del Comando Sur, que supervisa América Latina. El general Francis Donovan, nominado en diciembre pasado por Trump para asumir el mando del Comando Sur, está a la espera de la confirmación del Senado.

La reunión convocada por Caine se produce luego de la intervención militar norteamericana en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado; los ataques a las presuntas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico, con el mayor despliegue militar norteamericano en la región en décadas, y la disputa de Trump con sus aliados europeos y la OTAN por sus intenciones de avanzar sobre Groenlandia, territorio semiautónomo en el Ártico bajo control de Dinamarca.

Imágenes difundidas por el Ejército norteamericano de un ataque contra una narcolancha en el Caribe, el 30 de diciembre pasado.

Además, el encuentro en Washington pondrá de relieve las posibles implicaciones militares de la llamada “Doctrina Donroe” de la administración republicana (la enmienda Trump a la Doctrina Monroe de política exterior) y una nueva estrategia de seguridad que pone el foco en el hemisferio occidental.

El mes pasado, el Pentágono presentó la Estrategia de Defensa Nacional para 2026, en la que sitúa a América Latina en el centro de la agenda norteamericana. “Tras años de abandono, el Departamento de Guerra restaurará el dominio militar estadounidense en el hemisferio occidental. Lo utilizaremos para proteger nuestra patria y nuestro acceso a territorios estratégicos en toda la región“, señaló el documento.

El presidente Donald Trump, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, en Palm Beach, Florida, el 3 de enero del 2026. Alex Brandon - AP

“También impediremos que nuestros adversarios desplieguen fuerzas u otras capacidades que representen una amenaza en nuestro hemisferio. Esta es la enmienda Trump a la Doctrina Monroe: una restauración sensata y contundente del poder y las prerrogativas estadounidenses en este hemisferio, en consonancia con los intereses de Estados Unidos”, amplió.

“A través de este enfoque de sentido común de America First [eslogan de Trump], las alianzas y los socios de Estados Unidos tienen un papel esencial que desempeñar, pero no como las dependencias de la generación pasada", explica el documento presentado por el Pentágono, que insiste en que lo más importante es “la defensa del territorio nacional y la disuasión de China”.