Dónde queda el terreno en la Ciudad que el Ejército pone a la venta
Está ubicado en un punto central del barrio de Palermo; la subasta tendrá lugar el próximo lunes 6 de octubre y comenzará con un precio base de 81 mil millones de dólares
El Gobierno nacional anunció la subasta de dos terrenos estatales de alto valor: uno en pleno barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, y otro en la localidad balnearia de Pinamar. Ambos remates estarán a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
El primero de los predios está ubicado frente al Centro Cultural Islámico “Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd —conocido como la Mezquita de Palermo—, sobre avenida Cerviño 4820, entre Bullrich y Dorrego. Se trata de una parcela de 42.044 m², actualmente ocupada por un centro comercial, cuyo precio base fue fijado en US$81.797.752.
Según la Resolución 79/2025, publicada en el Boletín Oficial, la subasta se realizará el lunes 6 de octubre. Para avanzar con la venta, el terreno fue “desafectado” del Ministerio de Defensa, dado que pertenecía al Ejército por su cercanía con el Regimiento de Infantería 1 Patricios.
“El inmueble resulta prescindible para la gestión e innecesario, quedando a disposición de esta Agencia”, argumentó Defensa en el documento oficial.
El Ejecutivo también firmó un acuerdo con la empresa Cencosud, responsable de las marcas Jumbo y Easy presentes en el predio, que establece un plazo de desocupación de 24 meses a partir del 1 de diciembre de 2024.
La subasta de un terreno en Pinamar
La AABE abrió también subasta de un terreno de más de 7000 metros cuadrados en el partido bonaerense de Pinamar. Así quedó establecido en la Resolución 38/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se detallan las características del predio y las condiciones del remate.
El lote está ubicado sobre las avenidas Del Mar, De los Tritones y Eolo, y tiene una superficie total de 7242,85 metros cuadrados. El precio base de la puja fue fijado en US$3.860.240, lo que equivale a unos US$533 por metro cuadrado, según informó el organismo nacional.
“Autorízase la convocatoria, mediante el procedimiento de Subasta Pública Nº392-0060-SPU25, que tiene por objeto la venta del Inmueble sito en la Avenida Del Mar, Avenida De los Tritones, Avenida Eolo y calle sin nombre, Localidad y Partido de PINAMAR, Provincia de BUENOS AIRES, identificado catastralmente como: Partido 124-Circunscripción IV–Sección L–Manzana 23″, detalla el comunicado.
La subasta se realizará de manera online a través de la plataforma SUBAST.AR el 29 de septiembre a las 14, con una duración de una hora. El cierre de inscripciones, en tanto, será el 22 de septiembre al mediodía.
