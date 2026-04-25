Qué ha pasado con la ley de Ron DeSantis para recortar impuestos a la propiedad en Florida

Ron DeSantis, el gobernador de Florida, aseguró este 22 de abril de 2026 que su proyecto para reducir los impuestos a la propiedad no estará incluido en la agenda de la sesión extraordinaria legislativa convocada para la semana próxima. Si bien insistió en la necesidad de suprimir este impuesto para las residencias principales desde hace más de un año, el funcionario todavía no propuso una iniciativa concreta que la Legislatura pueda votar.

Por qué Florida aún no tiene un plan concreto para reducir impuestos a la propiedad

Según un informe de Miami Herald, la falta de una hoja de ruta definida provoca incomodidad entre los legisladores, particularmente en la Cámara de Representantes. Daniel Pérez, el presidente de esta entidad, manifestó su frustración después de que el Senado no avanzara con una medida que él había aprobado en febrero.

“He estado esperando una propuesta que tenga algo que ver con los impuestos a la propiedad. El tiempo corre”, sentenció el legislador, quien criticó que el gobernador hable del tema en medios nacionales pero no presente un texto para debatir en Tallahassee.

DeSantis, por su parte, procuró apaciguar la situación durante una conferencia en Jacksonville, donde afirmó que la medida se implementará, aunque no de forma inmediata. “Si busca tener una exención de ese impuesto para tu hogar, va a tener la oportunidad de hacerlo”, afirmó el gobernador. Por otro lado, explicó que el retraso se debe a la búsqueda de un consenso con el Senado para lograr un texto que resulte completo para los ciudadanos.

El principal obstáculo para eliminar impuestos inmobiliarios en Florida

El principal obstáculo para la ley de DeSantis es la falta de acuerdo sobre cómo reemplazar los ingresos que los condados y ciudades dejarían de percibir. Según Miami Herald, mientras la Cámara propone eliminar los impuestos no escolares, el presidente del Senado, Ben Albritton, prioriza actualmente la aprobación de un presupuesto equilibrado antes del 1 de julio, fecha en que comienza el nuevo año fiscal.

Ron DeSantis respalda la eliminación del impuesto a la propiedad en Florida, una medida que podría generar un déficit presupuestario y requerir ajustes fiscales X (@EricLDaugh) - Freepick

La urgencia del recorte fiscal responde a una crisis de asequibilidad que, según The Wall Street Journal, expulsa a residentes de Florida. El aumento en las valoraciones inmobiliarias disparó los impuestos a la propiedad, lo que sumado a los elevados costos de los seguros de hogar, dejó a miles de familias en una situación financiera crítica.

Qué debe pasar para que la propuesta llegue a las elecciones de noviembre en Florida

Para que el plan de DeSantis se lleve a cabo, es necesario que la Legislatura apruebe una resolución conjunta en ambas cámaras, y obtener una mayoría de tres quintos. Solamente de esta manera, la reducción de impuestos podrá aparecer como una enmienda constitucional en la boleta de votación del 3 de noviembre de 2026, de acuerdo con Tallahassee Democrat.

La propuesta de Ron DeSantis sobre el impuesto a la propiedad requeriría la aprobación del 60% de los votantes de Florida para entrar en vigor @GovRonDeSantis

Cabe destacar que, en esa fecha, Florida participará de las elecciones de mitad de mandato, donde además de las enmiendas locales, se renovarán escaños en el Congreso de EE.UU. y la totalidad de la Cámara de Representantes estatal.

Aunque el gobernador sostiene que los votos están alineados, senadores importantes como Don Gaetz afirmaron que todavía no hay un plan de comité para seguir adelante con la reforma.

“Que yo sepa, no hay ningún proyecto de ley en comisión. Creo que el gobernador está tomando la iniciativa”, aseguró en Miami Herald. Sin un acuerdo antes del cierre de la sesión especial, la posibilidad de que los propietarios floridanos reciban este alivio fiscal en 2026 quedará descartada.