Dónde voto en PBA en las Elecciones Argentina 2025: consultá el padrón electoral

Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires están convocados a las urnas este domingo 26 de octubre de 2025 para participar en las elecciones legislativas nacionales. En esta jornada, se renovarán bancas en el Congreso de la Nación, puntualmente 35 bancas del distrito en la Cámara de Diputados. Para conocer el lugar de votación, los electores bonaerenses pueden consultar el padrón electoral.

Dónde voto en PBA en las elecciones argentina 2025

Para conocer el lugar de votación en la provincia de Buenos Aires, la Cámara Nacional Electoral (CNE) puso a disposición de la ciudadanía el padrón electoral de forma digital. Este recurso permite verificar establecimiento, mesa y número de orden antes del 26 de octubre.

A continuación, el paso a paso para consultar el padrón electoral:

1 Ingresar al sitio web

La CNE tiene disponible un sitio web oficial en el que está publicado el padrón electoral de forma digital.

2 Escribir los datos personales

Se debe completar un formulario con la siguiente información del elector:

Número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Género.

Distrito electoral al que pertenece el elector.

Un código de validación captcha.

3 Ver la información disponible

Una vez completados los pasos y realizada la consulta, el sistema proporcionará de manera precisa toda la información necesaria para el día de los comicios:

El nombre y la dirección exacta del establecimiento donde se debe votar.

El número de mesa asignado al elector.

El número de orden correspondiente dentro del padrón de esa mesa.

Esta información agiliza el proceso de votación.

¿Cómo es la BUP para la provincia de Buenos Aires?

La boleta para la provincia de Buenos Aires presenta 15 fuerzas políticas que compiten por las 35 bancas de diputados. A continuación, este es el orden en que aparecen en la BUP, con sus primeros cinco candidatos:

Alianza La Libertad Avanza (503) : Diego César Santilli, Karen Reichardt, Gladys Noemi Humenuk, Sebastian Miguel Pareja y Johanna Longo.

: Diego César Santilli, Karen Reichardt, Gladys Noemi Humenuk, Sebastian Miguel Pareja y Johanna Longo. Partido Nuevo Buenos Aires (221) : Santiago “Dogo” Cúneo, Mara Yanina Ordoñez, Larry de Clay, Ximena Rijel y Ramon Garces.

: Santiago “Dogo” Cúneo, Mara Yanina Ordoñez, Larry de Clay, Ximena Rijel y Ramon Garces. Liber.Ar (318) : María Fernanda Tokumoto Eyler, Leonardo Fabián Mollard, Mónica Graciela Paz, Fernando Esteban Bovero y Mariana Elizabeth Ledesma.

: María Fernanda Tokumoto Eyler, Leonardo Fabián Mollard, Mónica Graciela Paz, Fernando Esteban Bovero y Mariana Elizabeth Ledesma. Frente de Izquierda - Unidad - (506) : Nicolás Del Caño, Romina Del Plá, Juan Carlos Giordano, Mónica Schlotthauer y Alejandro Bodart.

: Nicolás Del Caño, Romina Del Plá, Juan Carlos Giordano, Mónica Schlotthauer y Alejandro Bodart. Frente Patriota Federal (95) : Alberto Samid, María Cristina Dip, Alejandro Carlos Biondini, Marisa Cecilia Scarafia y Martín Adán Iodko.

: Alberto Samid, María Cristina Dip, Alejandro Carlos Biondini, Marisa Cecilia Scarafia y Martín Adán Iodko. Unión Liberal (153) : Roberto Horacio Cachanosky, Griselda Mirian Romariz, Hugo Eduardo Bontempo, Patricia Marcela Heltner y Alejandro Raul Mansilla.

: Roberto Horacio Cachanosky, Griselda Mirian Romariz, Hugo Eduardo Bontempo, Patricia Marcela Heltner y Alejandro Raul Mansilla. Alianza Fuerza Patria (507) : Jorge Enrique Taiana, María Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Raquel Siley y Sergio Omar Palazzo.

: Jorge Enrique Taiana, María Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Raquel Siley y Sergio Omar Palazzo. Coalición Cívica A.R.I. (47) : Juan Manuel López, Elsa Esther Llenderrozas, Lisandro Fabián Hourcade, Ramaricel Etchecoin Moro y Matías Yofe.

: Juan Manuel López, Elsa Esther Llenderrozas, Lisandro Fabián Hourcade, Ramaricel Etchecoin Moro y Matías Yofe. Mov. Pol. Soc. y Cultural Proyecto Sur (305) : Ricardo Luis Alfonsín, Marina Cassese, Gustavo Fernando López, María Celina Sburlatti y Hugo Adolfo Maltempo.

: Ricardo Luis Alfonsín, Marina Cassese, Gustavo Fernando López, María Celina Sburlatti y Hugo Adolfo Maltempo. Propuesta Federal para el Cambio (299) : Fernando Andrés Burlando, Fabiana Gabriela Martín, Fabián Raúl Amendola, Silvia Fabiana Petroff y Javier Ignacio Baños.

: Fernando Andrés Burlando, Fabiana Gabriela Martín, Fabián Raúl Amendola, Silvia Fabiana Petroff y Javier Ignacio Baños. Alianza Provincias Unidas (508) : Florencio Randazzo, Margarita Rosa Stolbizer, Emilio Monzó, Danya Veronica Tavela y Alfredo Remo Lazzeretti.

: Florencio Randazzo, Margarita Rosa Stolbizer, Emilio Monzó, Danya Veronica Tavela y Alfredo Remo Lazzeretti. Alianza Potencia (504) : María Eugenia Talerico, Ricardo Inti Alpert, María Sofía De Hagen, Fernando Pablo Mascetti y Flavia Noelia Acuña.

: María Eugenia Talerico, Ricardo Inti Alpert, María Sofía De Hagen, Fernando Pablo Mascetti y Flavia Noelia Acuña. Alianza Unión Federal (501) : Fernando Gray, María Laura Guazzaroni, Federico Martelli, Analia Elisabet Pérez y Adolfo Maximiliano Suárez Erdaire.

: Fernando Gray, María Laura Guazzaroni, Federico Martelli, Analia Elisabet Pérez y Adolfo Maximiliano Suárez Erdaire. Alianza Nuevos Aires (502) : Sixto Cristiani, Catalina Achilli, Leandro Damián Nievas Offidani, Milagros Ayelén Alfonso y Cristian Alejandro Ruiz.

: Sixto Cristiani, Catalina Achilli, Leandro Damián Nievas Offidani, Milagros Ayelén Alfonso y Cristian Alejandro Ruiz. Movimiento Avanzada Socialista (276): Manuela Castañeira, Juan Cruz Ramat, María Paz Álvarez, Lucas Matías Correa y Soledad Victoria Yapura.

¿Hubo algún cambio relevante en las listas de candidatos para la provincia de Buenos Aires?

En las candidaturas para la provincia de Buenos Aires, se registró un cambio significativo en una de las listas que competirán. La Libertad Avanza (LLA) definió a Diego Santilli como cabeza de lista para diputados nacionales. Esta designación se produjo tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como primer diputado nacional.

No obstante, los electores verán la boleta original, ya que la Cámara Electoral rechazó reimprimirla. Por lo tanto, en la papeleta verán que Espert encabeza la lista junto a Karen Reichardt y no Santilli. Ante esta situación, el candidato hizo un spot en donde le pide a los electores que “para votar al colorado, marcá al pelado”.

¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel en la provincia de Buenos Aires?

El proceso de votación con la Boleta Única de Papel es sencillo y consta de los siguientes pasos, aplicables también en la provincia de Buenos Aires:

1 Recibir la BUP

El elector debe entregar su DNI a la autoridad de mesa para la verificación de identidad. Una vez confirmada, recibirá la boleta firmada por la autoridad de mesa y una lapicera.

2 Elegir candidatos

Dentro de la cabina de votación, el elector deberá marcar el casillero del candidato o lista de su preferencia. Es clave una sola marca por categoría para la validez del voto.

3 Emitir el voto

Una vez marcada la opción, la boleta debe doblarse por la línea punteada indicada y depositarse en la urna correspondiente.

4 Finalizar el proceso

Finalmente, el elector deberá firmar el padrón y recibirá la constancia de voto junto con su DNI, dando por concluido el acto de sufragio.

