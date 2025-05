Duro cruce en un programa de streaming entre Vanina Biasi y Manu Jove

Rumbo a las elecciones legislativas en la Ciudad, la diputada nacional y principal candidata a legisladora del Frente de Izquierda (FIT), Vanina Biasi, protagonizó un fuerte cruce con el periodista Manuel Jove, a quien acusó de “perseguir a los pobres”, luego que este la cuestionara por la existencia de irregularidades en el financiamiento del Polo Obrero. En medio del tenso ida y vuelta, Jove además acusó a la dirigente de “antisemita”.

El hecho ocurrió anoche durante el programa "Hay algo ahí“, del canal de streaming Blender, que conduce Tomás Rebord, y del que Jove forma parte como panelista. Allí, Biasi asistió como invitada junto a otros candidatos a legisladores porteños. Pero la tensión comenzó a escalar cuando el periodista la consultó acerca de su salario y después sobre el financiamiento partidario.

“Usamos la diferencia de plata que tenemos con las bancas para apoyar luchas de todo tipo, como la de la fábrica Morvillo que se está tomando desde hace más de 70 días”, sostuvo la diputada. Tras ello, Jove le marcó que en el “Polo Obrero, hubo muchos problemas”, en alusión a la causa de los “comedores fantasmas” que, según dijo, él mismo pudo verificar.

“Yo pude ver que eras un movilero de Magnetto investigando pobres”, apuntó Biasi. “Lo que vos podés ver no es lo importante”, replicó rápidamente el periodista. “¿Cómo que no es lo importante? Soy la entrevistada, carajo“, lo interrumpió la diputada del FIT, elevándose el tono de la discusión.

Tras ello, el periodista le achacó a la diputada poseer un bajo nivel de representatividad, en el orden del 2%. “Pero si yo saqué el 5% de los votos en la última elección. Otra vez haciendo fake news. No era solo para Magnetto que lo hacías”, arremetió Biasi.

Y a modo de chicana, Jove retomó: “El domingo vas a sacar menos del 5%”. Tras el pronóstico sobre las elecciones legislativas de este domingo, Biasi retomó sus críticas contra Jove y volvió a acusarlo de “perseguir a los pobres” durante sus coberturas.

Fuerte cruce entre Vanina Biasi y Manu Jove

“No hay ninguna causa que diga que yo soy un movilero que persigue pobres, pero sí hay una causa que dice que vos sos antisemita”, denunció el comunicador.

“Eso es absolutamente verdad. ¿Por qué? Por ponerme en contra de un genocidio. ¿Vos estás a favor del genocidio del pueblo palestino?“, le recriminó Biasi. E inmediatamente retomó: ”La gente que mira Blender es mucho más piola que vos y no quiere que estén liquidando un pueblo entero con bombas de Estados Unidos, de Reino Unido. Con 17.000 chicos asesinados. Yo estoy orgullosa de ser la defensora de esa causa".

Así, la candidata a legisladora apuntó contra el Poder Judicial, el cual tildó de ser “el más corrupto de esta vida” por darle lugar a “lo que dice un estado extranjero” y no respetar su “libertad de expresión” a la hora de respaldar al “pueblo palestino”

“Estoy muy orgullosa de que eso me dé tela para venir a Blender a hablar de lo que seguramente nunca hablaste en tu vida”, manifestó Biasi. Y bajo esa misma línea advirtió: “Te voy a decir una cosa: genocidios no defendí en mi vida, no lo hice en la Argentina ni en ninguna parte del mundo. Y no lo voy a hacer porque vos te quieras hacer el canchero hablando de un tema que es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque banalizar el antisemitismo es muy serio. Es un problema".

La diputada del FIT resultó procesada en abril tras haber sido acusada por el juez Rafecas de violar a la ley antidiscriminatoria 23.592, por una serie de tuits en los que Biasi llamó genocida al Estado de Israel, lo comparó con el régimen nazi y lo culpó de una avanzada militar que equiparó al Holocausto.

Según detalló Rafecas en aquella oportunidad, las expresiones de Biasi configuraban “una acción discriminatoria que alienta al odio contra la comunidad judía”.

En otro tramo de la discusión, Jove volvió sobre el tema del financiamiento partidario y Biasi lo interrumpió. “¿Vos me viste cara de zonza a mí? Yo a vos te digo que nosotros financiamos luchas y vos me venís a decir que nosotros usamos la plata. “No me dejaste terminar la pregunta”, le contestó Jove.

Me fui de @estoesblender sin saludar a @manujove por el aniversario de su natalicio. Me distraje atendiéndolo. Mala mía. pic.twitter.com/jiojkWVvPO — Vanina Biasi (@vaninabiasi) May 14, 2025

“¿Por qué te dejaría difamarme? ¿Vos te pensás que yo vengo acá a hacer corrección política?“, objetó la dirigente. ”Esta táctica que usás te ha salido muy bien en términos electorales, por eso solamente la dejo desarrollarla. Ese 5% es lo máximo que va a sacar en la vida tu partido", la desafió Jove.

Y bajo el mismo tono concluyó: “Más allá de eso, parte de eso que ustedes resignan de su sueldo para financiar las arcas del partido y reivindicar luchas… Nunca te vi denunciar nada serio en tu vida y ni a nadie de tu partido".

La discusión aminoró tras la intervención de Rebord. Sobre el final de la entrevista, Biasi le pidió a Jove que “no se enoje”, a lo que el periodista respondió: “Me quedó pendiente la pregunta mala leche, te la hago la próxima Vani”. La candidata a legisladora se quedó con la última palabra, pero no la expresó en la señal de streaming, sino a través de un posteo en la red social X.

“Me fui de Blender sin saludar a Manu Jove por el aniversario de su natalicio. Me distraje atendiéndolo. Mala mía”, ironizó Biasi desde su cuenta de X dando por finalizado el tenso cruce entre ambos.