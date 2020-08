Duro cruce entre Hernán Lombardi y Eduardo Valdés por el manejo de la cuarentena

El extitular de medios, Hernán Lombardi, protagonizó un cruce con Eduardo Valdés Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

El extitular del sistema federal de medios Hernán Lombardi y el diputado nacional Eduardo Valdés protagonizaron un encendido ida y vuelta al analizar diversos temas de la coyuntura actual, entre ellos, algunos relacionados a la implementación de la cuarentena y también otros vinculados a la negociación de la deuda.

"La cuarentena siempre debió ser equilibrada", criticó Lombardi. Y, en ese sentido, profundizó: "Yo entiendo que desde el primer día se le pidió el equilibrio entre las tres variables. Por un lado las variantes de lo que significa la salud y por el otro el aparato productivo y el funcionamiento pleno de las instituciones y libertades públicas, pero siempre debió haber sido equilibrado".

Si bien Lombardi apuntó contra la falta de un plan de salida por parte del Gobierno, felicitó tanto al oficialismo como al ministro de Salud, Ginés González García, por el reciente "logro" de la vacuna. "Sería bueno reconocer que el primer acuerdo con Astrozenica se hizo en el gobierno de Macri, pero no importa. Propongo pensar en los próximos seis meses", remató el exfuncionario.

Por su parte, a diferencia de Lombardi, Valdés señaló que le gustaría una cuarentena "mucho más" cerrada e incluso manifestó su deseo de volver a la fase 1. "Ojalá reduzcamos las muertes en nuestra sociedad. A mí no me gusta hacer la demagogia de decir: 'abramos más'". Y en alusión a los argumentos del extitular de medios argumentó: "No hay un solo país que haya tomado la decisión de una economía abierta que haya crecido mejor que la Argentina".

"No va a haber vacuna antes de marzo, entonces tenemos que preparar cómo diseñar los próximos seis meses. Pensar en una fase 1, además de irreal, va a provocar que nada quede en pie", replicó Lombardi.