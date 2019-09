Eduardo Feinmann: "La mayoría de los kirchneristas va por la venganza"

Crédito: Instagram: Eduardo Feinmann

Eduardo Feinmann volvió a estallar contra el kirchnerismo luego de que Gisela Marziotta, candidata a vicejefa de Gobierno porteño en la fórmula del Frente de Todos que encabeza Matías Lammens, dijera ( y luego se retractara) que estaba de acuerdo con crear una "Conadep del periodismo" que juzgara el mal desempeño de profesionales de la comunicación.

"Otra vez volvió la idea de la Conadep para el periodismo. Esta vez no lo dijo un humorista venido a menos, lo dijo una candidata a vicejefa de Gobierno, alguien muy ligada a Alberto Fernández, hablo de Gisela Marziotta. El que arrancó con esta idea fue el pseudo humorista, ya venido a menos, Dady Brieva", comentó el periodista durante su editorial en radio La Red.

"Lo dijo bien claro, fue tajante -añadió-. Es lo que piensan. La mayoría de los kirchneristas no lo dicen, pero lo piensan. Y van por la venganza, si llegan a ser gobierno, muchos van a querer la venganza, como dijo Dady Brieva que el periodismo 'esmeriló a Cristina'. Y en este caso no es un actor de cuarta, es una candidata a Vicejefa de Gobierno, no es cualquiera".

Asimismo, Feinmann consideró absurdo comparar los crímenes de lesa humanidad investigados por esa entidad con las críticas vertidas por los periodistas al kirchnerismo. "Opinar distinto, criticar a la jefa y condenar la corrupción no es un delito de lesa humanidad. A menos que cuando asuman en el gobierno, si es que asumen, creen una Conadep que juzgue los dichos de algunos periodistas como yo, que seguramente estoy en esa lista, y si me llegan a llamar a esa Conadep, voy a ir", sostuvo.

Para el periodista. "Alberto Fernández no está de acuerdo con lo que dijo Gisela Marziotta". "Lo conozco y sé que no piensa así, pero debería salir a repudiarla claramente. La señora Gisela Marziotta le hace muy mal a la política, al periodismo, y a la democracia en toda la República Argentina", concluyó.