El argentino fan de Milei que abrió un local de La Libertad Avanza en Madrid: “Ojalá podamos competir en España”

MADRID.- Los vecinos de Chamberí, un acomodado barrio del centro de Madrid, se sorprenden cuando miran el cartel que dice: “La Libertad Avanza. La revolución cultural ya ha comenzado”. Es un local político, pero no tiene la cara de Pedro Sánchez ni de Isabel Díaz Ayuso. El dibujo de un león, que representa a Javier Milei, lo hace inconfundible incluso para los españoles. Dos jóvenes levantan la cabeza cuando pasan por la puerta del local, el primero de los libertarios en España. “¿Pero qué es esto? ¿Es del Milei, no?”, le preguntan a LA NACION.

Roberto Brahim, 53 años, vive en España desde hace más de dos décadas. Es comerciante y agente inmobiliario pero, sobre todo, un fervoroso simpatizante del Presidente. Quiere que este local sea apenas el inicio de un proyecto más ambicioso: instalar La Libertad Avanza en España. “Quiero inscribir este partido con las ideas de Milei porque tengo la convicción de que podemos hacer mejor las cosas. Vamos a convocar a jóvenes españoles y argentinos que vivan acá para trabajar juntos. Este será el primer paso”, asegura Roberto, el dueño del local, entusiasmado con la idea.

Todavía no abrió al público porque está en remodelación, pero sobre todo porque Roberto está gestionando la personería jurídica ante las autoridades madrileñas. Aunque sus puertas están cerradas (y tapiadas), el cartel ya despertó todo tipo de reacciones: le tiraron pintura roja y le escribieron “nazis fuera” en la puerta. “Son fanáticos, como pasa en Argentina con el kirchnerismo. Vamos a arreglar el cartel, porque no nos van a amedrentar. Si me entero quiénes son, los voy a invitar a la inauguración para debatir”, se ríe Roberto. Y dice que intentará dejarlo listo para los próximos días, cuando Milei visite Madrid por tercera vez. “Voy a tenerlo preparadito por si el Peluca quiere darse una vuelta”.

Javier Milei, en España; detrás el militante Roberto Brahim

Roberto se define como un buscavida de la política. “Es como un hobbie para mi, no saco ningún beneficio económico de esto”, afirma. Se dedica a vender muebles de cocina y, al mismo tiempo, es agente inmobiliario.

Tuvo dos encuentros con Milei en los últimos meses. Durante la primera visita del Presidente, lo abordó en el acto Europa Viva que organizó el partido de ultraderecha Vox. Le contó sobre su admiración y le entregó un dossier de uno de los inmuebles que tiene a la venta. Es un palacete en Puerta de Hierro, el barrio donde estuvo exiliado Perón en los años 60 y principios de los 70. “Javier (Milei) miraba las fotos y se empezó a reír. No lo podía creer. Enseguida llegó Karina, dijo que no les interesaba y se lo llevó”, recuerda.

El segundo encuentro -relata Roberto- ocurrió en el Casino de Madrid, durante la segunda visita del Presidente. “Lo felicité por las medidas que estaba tomando y le dije que se cuidara porque lo iban a atacar de todos lados. Me preguntó qué estaba haciendo en España y me acuerdo que me dijo: ‘Ahora tenés que volver a Argentina’. Entonces le conté que, al revés, yo quería traer las ideas libertarias a España. Se me quedó mirando como sorprendido, pero no llegamos a seguir hablando. Le pedí una foto y se fue”. Una imagen que inmediatamente se convirtió en su foto de WhatsApp.

Roberto Brahim, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Roberto, criado en Villa Urquiza, tiene planificado un viaje a Buenos Aires en los próximos meses para ponerse en contacto con las autoridades de La Libertad Avanza y contarles su iniciativa. “Estoy seguro de que vamos a tener mucha convocatoria porque lo que genera Milei es único, incluso entre muchos españoles. Quiero que usemos las redes sociales para convocar a los jóvenes. Tenemos que abrir locales no sólo en Madrid, sino en todas las ciudades importantes de España. La gente está cansada de los políticos, acá, en Argentina y en todo el mundo. Espero que algún día, un candidato joven de La Libertad Avanza España pueda competir en las elecciones”.

Iván Ruiz Por