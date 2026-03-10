El baile de Javier Milei en una gala de la comunidad judía durante su visita a Estados Unidos

Como parte de su viaje a Estados Unidos, motivado por la “Argentina Week”, el presidente Javier Milei participó de la 12° gala anual J100 de The Algemeiner, un diario radicado en Nueva York, que reunió a distintas personalidades que “influyen positivamente en la vida judía”. Allí, el mandatario sorprendió a algunos de los presentes con un baile hebreo.

“Tenés que amar a Nueva York. Uno nunca sabe cuándo se puede cruzar al presidente de Argentina, Javier Milei, bailando canciones hebreas con un grupo de judíos ortodoxos", posteó en un mensaje de X la influencer newyorkina Yael Bar Tur, sobre la gala celebrada el lunes por la noche.

Rápidamente, las imágenes se viralizaron en las redes sociales. Allí algunos usuarios cuestionaron su accionar tras el discurso que brindó en la Universidad Yeshiva, donde aseguró que se siente “el presidente más sionista del mundo”. En el video se lo puede observar a Milei bailando al ritmo de una canción hebrea con distintos referentes de la comunidad judía.

Gotta love New York. You just never know when you may catch the president of Argentina @JMilei dancing to Hebrew songs with a bunch of Orthodox Jews. 🇺🇸 🇦🇷 🇮🇱 @Algemeiner pic.twitter.com/J1zzrHD8xX — Yael Bar tur (@yaelbt) March 10, 2026

En su discurso, Milei se refirió a la guerra en curso en Medio Oriente y no dudó en afirmar: “Vamos a ganar”. En esa línea, calificó a Irán como el “enemigo” y recordó los atentados en la Argentina. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel“, señaló el Presidente durante su alocución de más de una hora y cuarenta minutos.

Desde su llegada al Gobierno, Milei explicitó su buena sintonía con el judaísmo así como también puso de manifiesto que considera al estado de Israel como uno de sus principales aliados estratégicos, junto a Estados Unidos.

De hecho, el domingo por la mañana, Milei visitó la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el “Rebe de Lubavitch”, una actividad reservada que el mandatario suele realizar en sus viajes a Nueva York.

Tras ello, Milei se dirigió a la 12° gala anual J100 de The Algemeiner, encuentro en el que reforzó sus vínculos con la comunidad judía local.

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla en la Universidad Yeshiva de Nueva York Kena Betancur - FR172124 AP

Tal como publicó LA NACION, el evento, organizado para recaudar fondos, reunió a diversas personalidades y fue presentado como una velada “centrada en la claridad moral, la determinación y la solidaridad”. Entre los homenajeados, además de Milei, estuvieron el cantante estadounidense David Draiman y el gestor de fondos de cobertura norteamericano Boaz Weinstein.

Según el registro del evento publicado en su sitio web, los tickets partían de US$3600 y llegaban hasta los US$500.000, la opción más exclusiva, que incluía cuatro mesas en primera fila para diez personas cada una y acceso a una recepción VIP.

El evento contó con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en enero pasado fue recibida por Milei en la Casa Rosada.