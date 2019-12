Eduardo Borocó junto a Agustín Rossi Fuente: Archivo

La jura de los diputados nacionales electos el 27 de octubre dejó su polémica tras confirmarse que tres representantes de Juntos por el Cambio formaron el interbloque Unidad y Equidad Federal, que actuará como aliado del Frente de Todos.

No obstante, el traspaso de Beatriz Ávila (Tucumán), Pablo Ansaloni (Buenos Aires) y Antonio Carambia (Santa Cruz), que suscitó la crítica del presidente Macri y otros tantos funcionarios del oficialismo, no es nuevo para Cambiemos.

De hecho, Eduardo Lorenzo Borocotó , quien había sido elegido diputado nacional en 2005 por la entonces Alianza Propuesta Republicana (PRO), conformó un Movimiento Independiente unipersonal que se alió con el kirchnerismo en el Congreso.

Como respuesta, desde el PRO presentaron un recurso de amparo ante la justicia electoral con el propósito de impedir su asunción. Los querellantes se basaron en la ley de ética pública y en el artículo 16 de la Constitución nacional que "impone como condición para el desempeño de la función pública el requisito de la idoneidad".

En la exposición judicial, de cinco carillas, pusieron énfasis en la "profunda herida ética que provoca en el pueblo argentino". Sin embargo, la Cámara baja rechazó la impugnación impulsada por el macrismo y Borocotó pudo asumir su banca. "Mi compromiso es con la gente", dijo al jurar en el recinto, entre silbidos y aplausos.

Meses atrás, durante una entrevista con Luis Novaresio en La Red AM 910, el médico pediatra afirmó que nunca se pasó de un partido a otro. "A mí me echaron del PRO, que es distinto, me echaron por una suerte de artimañas que después me dí cuenta, pero no me interesa. Fue todo una comparsa", aseguró.