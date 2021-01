Diputados se reactiva: los proyectos más conflictivos y el guiño al FMI

Una treintena de iniciativas aguarda a ser tratada a partir del 20 de enero; entre ellas, la que impulsó el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre el fortalecimiento de la deuda, pero también las reformas judicial y del Ministerio Público Fiscal, rechazadas por la oposición Fuente: LA NACION - Crédito: Diputados

Laura Serra
11 de enero de 2021

Luego del trajín de fin de año, que se coronó con la sanción de las leyes de legalización del abortoyde movilidad jubilatoria, la Cámara de Diputados retomará a partir de la segunda quincena de este mes su actividad, ya en período de sesiones extraordinarias. La intención es avanzar con el temario que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, el cual incluye casi una treintena de iniciativas.

La Cámara de Diputados, que preside Sergio Massa, tiene previsto sesionar el miércoles 20 de enero. El temario aún no está definido, aunque hay algunos proyectos sobre los que no habría conflictos entre los bloques. Entre ellos figura aquel que fue enviado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda.

La iniciativa, con media sanción del Senado, obliga al Poder Ejecutivo a obtener la autorización por ley del Congreso de todo programa de financiamiento o incremento de deuda que la Argentina acuerde con el organismo multilateral de crédito. Se trata de un gesto que pretende ofrecer el gobierno argentino al FMI en vísperas de las negociaciones sobre la deuda.

Otro tema clave que posiblemente se incorpore en la próxima sesión tiene que ver con el régimen de monotributo: el Poder Ejecutivo propone un nuevo esquema de actualización de los topes de las categorías, como así también contempla el reingreso anticipado a este régimen de aquellos contribuyentes que pasaron al régimen general.

Por otra parte, el temario incluiría el proyecto sobre financiamiento para el sistema de ciencia y tecnología. La iniciativa busca aumentar la inversión pública en el sector de manera progresiva hasta llegar al 1% del PBI en 2032 (actualmente es del 0,25%).

El período de sesiones extraordinarias arrancó la semana pasada y se extenderá hasta el 28 de febrero con un extenso listado de iniciativas a tratar. Algunas de ellas ya fueron aprobadas el mes pasado, durante la prórroga de las sesiones ordinarias, entre ellas, la despenalización y legalización del aborto; el Programa de los Mil Días; el ajuste de las jubilaciones; el denominado impuesto a la riqueza; el recorte de la coparticipación a la ciudad por la transferencia de la policía; las modificaciones en la ley de manejo del fuego.

Conflictos en puerta

Sin embargo, queda pendiente una lista de varios proyectos, algunos de ellos conflictivos, como la reforma judicial y la nueva ley de Ministerio Público, ambas iniciativas con media sanción del Senado. Sin embargo, en la Cámara de Diputados buena parte de la oposición anticipó su rechazo, por lo que el oficialismo debió postergar su tratamiento. Volverá a la carga el mes próximo.

Otro tema conflictivo tiene que ver con el Consenso Fiscal 2021, que firmó el Poder Ejecutivo con 21 de los 24 gobernadores en medio de una tensión creciente con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la quita de la coparticipación que recibe la ciudad. La iniciativa propone extender por un año más la suspensión de la baja gradual de Ingresos Brutos y las disposiciones sobre los impuestos a inmuebles, sellos y otros tributos subnacionales para dar alivio a las arcas provinciales.

Sin embargo, esta concesión no será gratuita: a cambio, se exigirá a las provincias no incrementar el stock de deuda en moneda extranjera y, por el contrario, optar por instrumentos nominados en pesos. También quedarán en suspenso por un año el inicio de litigios contra el Estado nacional por demandas ligadas al régimen de coparticipación federal, las afectaciones específicas de recursos y las transferencias de competencias, servicios o funciones. Por esta razón, Rodríguez Larreta no firmó el convenio.

Otros de los proyectos económicos en la agenda parlamentaria tienen que ver con incentivos fiscales para fomentar la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos; y otros beneficios impositivos para promover la inversión en la construcción de obras privadas nuevas, luego de la caída que produjo la pandemia en este rubro.

El listado de proyectos surgidos desde el Ministerio de Economía se cierra con un proyecto de creación de un sistema de cobertura y promoción del crédito hipotecario. Se propone la creación del Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción (FFCP) para brindar sustentabilidad al sistema.

