Contundente apoyo de Marcos Galperin al Gobierno en medio del escándalo de los audios

El CEO de Mercado Libre Marcos Galperin se metió en la polémica de los audios filtrados que revelarían presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y mostró su completo apoyo al gobierno de Javier Milei. El empresario compartió un mensaje en X que asegura que el escándalo es una “opereta absurda” y lo comparó con el aumento del dólar durante el final de la gestión de Mauricio Macri.

“No sean tontos: en el 2019 te inflaron el dólar para voltear a Macri, la gente les creyó y se quisieron cortar las bolas 4 años después, con Alberto Fernández”, comienza el mensaje escrito por Fran Casaretto, creador de contenido afín a las ideas libertarias, y que fue reposteado por Galperin en su propio perfil de X.

Y añade: “Hoy te crean una opereta absurda para voltear a Milei. ¿Vas a volver a ser el mismo pelotudo? Usá la cabecita”.

El posteo que compartió Galperin. X

De esta forma, Galperin ratidicó su apoyo al Gobierno frente a la aparición de las grabaciones clandestinas aparentemente editadas de conversaciones privadas obtenidas ilegalmente que involucrarían a Karina Milei, hermana del jefe de Estado y secretaria de la Presidencia, y al subsecretario de Gestión Institución, Eduardo “Lule” Menem, y que terminaron con la salida de Darío Spagnuolo, quien hasta el momento se desempeñaba como el titular de Andis.

Hasta el momento, ni el Presidente ni ninguno de los involucrados se refirió al tema. El único que respondió al respecto fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien desligó de la cuestión al primer mandatario y a su hermana y aseguró que el Gobierno está “internamente tranquilo” y que se trata de “algo armado”.

“El Gobierno está internamente tranquilo. Toda esta acción política, desde nuestro punto de vista, tiene obviamente mucho que ver con un periodo preelectoral”, señaló el jefe de Gabinete. “No es muy difícil atar una cosa con la otra y pensar que todo esto es algo armado. Por suerte, nosotros pensamos que la mejor forma de que esto se aclare en el sentido que corresponda es que actúe la Justicia”, sostuvo Francos en diálogo con Radio Mitre.

“Estamos seguros de que no tenemos nada que ver como Gobierno en el tema que se ha hecho a partir de este audio, que no sabemos cómo llegó, cómo apareció, cuándo se hizo, cómo se hizo, si está cortado o editado”, destacó el funcionario.

Diego Spagnuolo, con Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, en 2023

El caso de los audios

El caso se inició por una denuncia del abogado Gregorio Dalbón a raíz de un audio en el que un hombre que sería Spagnuolo habla de pedidos de coimas en su área. El relato involucra a Karina Milei y a su principal espada política,“Lule” Menem. Spagnuolo fue echado del Gobierno el miércoles por la noche, sin que desde la Casa Rosada se dieran explicaciones.

Desde el jueves por la noche la justicia federal encabezaba una búsqueda de Spagnuolo, quien finalmente fue encontrado el viernes por la mañana en su camioneta Nivus a la salida de su casa del barrio Altos de Campo Grande, en la localidad bonaerense Pilar. Las autoridades allanaron el inmueble, le requisaron los autos y los investigadores le secuestraron dos teléfonos celulares, documentos y una máquina de contar billetes.

Además, la Justicia le prohibió la salida del país a Spagnuolo y al exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel María Garbellini, que también fue allanado. La misma restricción cayó sobre los empresarios Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina, y su hermano Jonathan, como así también para su padre, Eduardo Kovalivker.