El crudo análisis de Jorge Fernández Díaz sobre el acuerdo con el FMI: “El ajuste ya ocurrió”

El escritor y periodista Jorge Fernández Díaz criticó en duros términos la actitud de todo el gobierno frente al demorado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, minutos antes de que se emitiera el mensaje grabado del presidente Alberto Fernández donde anunció el entendimiento por la deuda que la Argentina mantiene con el organismo financiero.

“El acuerdo con el FMI no incluye ninguna reforma y no va a cambiar la economía de los argentinos en nada”, analizó el conductor del programa Cada mañana (Mitre) y agregó, sobre el tiempo destinado para lograr un nuevo acuerdo con el organismo: “A la estudiantina pedorra no se le podía decir que había que acordar”.

“Quiero anunciarles que el Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, dijo el Presidente este viernes a la mañana, en un mensaje grabado en Olivos. El mandatario aseguró que el acuerdo no dispone “saltos devaluatorios” y que “no restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020″.

Para el ministro Martín Guzmán, que habló minutos más tarde, el acuerdo con el FMI implicó “negociaciones durísimas”.

Mensaje del presidente Alberto Fernández sobre la negociación de deuda con el FMI

Acuerdo con el FMI: el análisis de Jorge Fernández Díaz

“Cuando el Presidente asumió creía que podría lograr este acuerdo en 15 días. Evidentemente la vicepresidenta no se lo permitió. Y durante la pandemia ni él ni Cristina Kirchner quisieron arreglar ¿Por qué arreglan ahora?”, se preguntó el conductor de Mitre.

“Cristina estuvo haciéndose la líder bolivariana mientras trataban de arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Claramente la Casa Rosada tuvo adentro al enemigo. No existía un enemigo en el periodismo, en la economía ni mucho menos en la oposición. Si se hubiera arreglado hace dos años la economía no se hubiera descompuesto tanto”, afirmó.

“¿Por qué no se arregló con el Fondo hace dos años? A la estudiantina pedorra no se le podía decir que había que acordar”, criticó el miembro de la Academia Argentina de Letras, y añadió: “Hay algo de patético en esta historia. La realidad es que se habían quedado sin un mango en las reservas del Banco Central, que el dólar blue avanzaba de manera violenta y que la inflación podía llegar a tres dígitos el año que viene si no se paraba, con la pobreza creciendo de manera exponencial”.

Para el escritor, el gobierno prefirió “un mal ajuste antes que un no ajuste, una ruptura. Y ahora viene la pirotecnia”. “La mentira es el insumo principal del kirchnerismo. Ahora tienen que crear un relato de cómo tuvieron que arreglar con el Fondo cuando la mitad del gobierno cree que la deuda es ilegítima y que Mauricio Macri y sus funcionarios tendrían que ir presos”, consideró.

Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández. Para Jorge Fernández Díaz, el ministro de Economía "es como René Lavand" Ignacio Sánchez - LA NACION

“Van a decir que ‘le doblamos la mano al imperialismo’ en un relato interno que se viene para contener a los propios, los accionistas de la coalición, y al mismo tiempo un mensaje para la población”, agregó.

En ese sentido, cuestionó al ministro de Economía, a quien caracterizó como “Sarasa Guzmán, una especie de René Lavand de la contabilidad creativa que es cómo esconder un ajuste”, y destacó que, en realidad, el ajuste ya ocurrió: “A todos nosotros se nos ajustaron los salarios y a los jubilados sus jubilaciones. Nos hicieron polvo”.

“Va a haber más ajuste; no hay forma de entrar en un acuerdo razonable sin cierto sacrificio en una economía al borde de explotar. Sin este acuerdo la economía hubiera explotado de mala manera. Con este acuerdo, ahora no está garantizado que no explote, pero hay cierta contención”, finalizó.