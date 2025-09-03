El curioso spot electoral que revive la época de estudiantes de Javier Milei y Diego Valenzuela

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y candidato de La Libertad Avanza (LLA) por la primera sección electoral bonaerense, difundió un particular spot de campaña en el que recurre a la inteligencia artificial para recrear el “sueño político” que compartió con el ahora presidente Javier Milei. El video recuerda la época en la que ambos cursaban la carrera de Economía en la Universidad de Belgrano durante la década de 1990.

“Este domingo votemos por una provincia más libre, con menos impuestos, más trabajo y más seguridad. Lo soñamos con Javier Milei cuando éramos compañeros de la facultad. Y ese sueño vamos a hacerlo realidad”, escribió Valenzuela en X, posteo que acompañó con una foto de ambos en 1993 y la historia generada con IA.

El clip recrea una supuesta fiesta de graduación en Santos Lugares, partido de Tres de Febrero. Allí aparecen versiones digitalizadas de un joven Milei y un joven Valenzuela. Con una botella en la mano y vestido con chaleco, camisa y corbata, el actual mandatario felicita a su compañero: “Felicidades, licenciado”. A ello, el intendente de Tres de Febrero responde: “Felicitaciones a vos también, Javier. ¿Y ahora qué? ¿A cambiar el mundo?”.

“¡A cambiar el país! Basta de que nos maten a impuestos. Si dejaran a la gente laburar en paz, este país despega”, replica el personaje de Milei en la escena. Valenzuela asiente y agrega: “Menos trabas y más libertad para trabajar. Sueño con una provincia con oportunidades, donde el esfuerzo y el trabajo sean los motores”.

“Es la libertad, Diego. La libertad de elegir, de emprender, de crecer. Cuando la gente es libre hace cosas maravillosas”, señala el joven economista, a lo que el exdirigente del Pro acota: “Ojalá algún día logremos eso juntos”. El diálogo concluye con el eslogan que Milei transformó en marca política: “¡Viva la libertad, carajo!”.

El intendente cierra el spot con un mensaje al electorado: “Vos podés hacer que estos sueños sean realidad”.

Javier Milei y Diego Valenzuela de sus años juntos en la universidad Gentileza

Milei y Valenzuela compartieron las aulas de la Universidad de Belgrano a comienzos de los años 90, cuando ambos se formaban como licenciados en Economía. Mientras Milei se volcó primero al ámbito académico y luego a la política nacional, Valenzuela desarrolló una carrera como periodista, historiador y dirigente, hasta llegar a la intendencia de Tres de Febrero en 2015. Hoy, ya dentro del espacio libertario, busca convertirse en diputado provincial, en paralelo al liderazgo nacional de su antiguo compañero de estudios.

El posteo de Valenzuela ocurre en la previa del cierre de campaña de La Libertad Avanza en el Club Villa Ángela de Moreno y a pocos días de las elecciones legislativas en Provincia, que se celebran el próximo domingo.