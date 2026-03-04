Hacer un vivo en Instagram es una de las herramientas más utilizadas por cuentas que quieren llevar adelante tácticas eficaces para fomentar la interacción en tiempo real.

Este proceso permite a los usuarios conectar con su audiencia de manera directa, sin ediciones ni filtros de postproducción. Es muy utilizado para generar intercambios con comunidades, para poder hacer entrevistas, para intercambiar ideas (por ejemplo, entre dos pensadores), para presentar proyectos y hasta para ver eventos a la distancia.

Cómo hacer vivos en Instagram paso a paso Michael Dwyer - AP

Cómo hacer un vivo en Instagram

1 Entrar a Instagram

El proceso inicia desde la pantalla principal de la aplicación. Se debe deslizar el dedo hacia la derecha desde el feed de noticias o presionar el icono del símbolo más (+) ubicado en la parte inferior o superior de la pantalla. Una vez dentro de la interfaz de la cámara, se debe desplazar el menú inferior hasta seleccionar la opción “En vivo” (o Live).

2 Configuración previa y preparación

Antes de iniciar la emisión, el sistema permite ajustar parámetros. En el margen izquierdo se encuentran íconos para:

Título: permite añadir una descripción sobre el tema a comunicar.

permite añadir una descripción sobre el tema a comunicar. Audiencia: da la opción de elegir entre una transmisión “Pública” o una de “Práctica” (esta última permite realizar pruebas sin que los seguidores reciban una notificación).

da la opción de elegir entre una transmisión “Pública” o una de “Práctica” (esta última permite realizar pruebas sin que los seguidores reciban una notificación). Programación: permite establecer una fecha y hora futura para el evento.

Instagram tiene una función para hacer videos en vivo

3 Activación de la transmisión

Para comenzar el directo, se debe pulsar el botón circular central situado en la parte inferior. En ese momento, Instagram realizará una breve verificación de la conexión a Internet y comenzará a enviar notificaciones a los seguidores más activos para invitarlos a unirse a la sesión.

4 Gestión de la interacción en tiempo real

Durante el vivo, se dispone de diversas herramientas en la barra inferior para dinamizar el contenido:

Comentarios: es posible leer y responder mensajes, así como fijar un comentario específico en la parte superior.

es posible leer y responder mensajes, así como fijar un comentario específico en la parte superior. Preguntas: se pueden visualizar las dudas enviadas por la audiencia a través del icono de interrogación.

se pueden visualizar las dudas enviadas por la audiencia a través del icono de interrogación. Invitados: el icono de dos rostros permite invitar hasta a tres personas más para realizar una transmisión compartida (multicámara).

el icono de dos rostros permite invitar hasta a tres personas más para realizar una transmisión compartida (multicámara). Filtros: se pueden aplicar efectos visuales en pleno directo.

5 Finalización y guardado del contenido

Una vez concluida la sesión, se debe presionar la “X” en la esquina superior derecha y confirmar la acción seleccionando “Finalizar video”. Tras el cierre, la plataforma ofrece la opción de compartir el video en el perfil (dentro de la sección de Reels) para que quienes no asistieron puedan verlo en diferido, o simplemente descartarlo.

Los beneficios de hacer vivos para fomentar un negocio en Instagram, según la IA

Los beneficios comerciales de los vivos Shutterstock - Shutterstock

La inteligencia artificial explica que un negocio que hace vivos principalmente logra "romper el hielo" con su audiencia. “En un mundo lleno de fotos con mil filtros y poses ensayadas, un vivo es la oportunidad perfecta para mostrar que detrás de la marca hay gente real. Es ideal para que los clientes vean cómo se fabrica un producto, conozcan al equipo o se saquen dudas en el momento”, explica la tecnología. Esa “imperfección” del directo genera una confianza que un posteo producido simplemente no logra, haciendo que la marca se sienta mucho más cercana y honesta.

Por otro lado, “es un empujón tremendo para vender más y que te vean más", dice. “Cuando prendés el vivo, Instagram le avisa a medio mundo y te pone primero en la fila de las historias, lo que te da una visibilidad de locos sin poner un peso en publicidad. Es el escenario ideal para lanzar una oferta relámpago, mostrar cómo queda una prenda puesta o hacer un unboxing en caliente". Básicamente, es como tener un vendedor estrella charlando cara a cara con cientos de personas al mismo tiempo, aprovechando ese impulso de compra que genera el “aquí y ahora”.