El departamento que Adorni escrituró en US$230.000 se ofrecía a US$295.000

En noviembre de 2024, el actual departamento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se ofrecía en US$295.000 en el mercado inmobiliario. Un “oportunidad” única para un 4 ambientes, con 150 m2 cubiertos, una cochera y un patio. Seis meses después, ese inmueble, en el corazón del barrio de Caballito, se terminó escriturando a US$200.000. Las compradoras en los papeles fueron la jubilada Beatriz Viegas y la afiliada al PAMI Claudia Sbabo. El departamento terminó en manos de Adorni por un valor registrado de US$230.000, un 22% más barato que el aviso del año anterior.

“Miro 500, Piso 1⭐️Venta en Caballito, Capital Federal", decía el posteo que publicó el 4 de noviembre de 2024 Rucci Propiedades en las redes sociales. Se trata de la misma inmobiliaria que fue allanada este miércoles por la Justicia y que participó de la operación entre el exfutbolista Hugo Morales y las dos jubiladas.

“⭐️USD 295.000. Departamento 150 m² cubie. 3 dorm. 2 baños 4 ambientes 1 cocheras 1 toilettes Muy Bueno", continuaba el mismo aviso. Una fuente del sector inmobiliario confirmó que el posteo aludía a la propiedad que es foco de la investigación judicial. “Nosotros lo tuvimos en venta”, contestaron en una de las sucursales de la inmobiliaria ante la consulta de LA NACION.

Una de las fotos del aviso, sin embargo, muestra la fachada de un edificio contiguo, de similares características.

Allegados a Hugo Morales, el primer propietario de ese inmueble, coincidieron en la descripción del departamento: un primero piso, con tres dormitorios, y un patio trasero.

Sesión en la Cámara de Diputados para tomar juramento a los diputados electos y elección de autoridades de la Cámara. Manuel Adorni Soledad Aznárez - LA NACION

Según un informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal al que LA NACION tuvo acceso, Viegas y Sbabo compraron ese departamento en mayo de 2025 a US$200.000.

Es decir, la jubilada de 73 años y la afiliada al PAMI habrían conseguido una rebaja de US$95.000 del precio original. Medio año más tarde, lo revendieron por US$230.000, a Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Teniendo en cuenta solo los metros cubiertos que figuraban en el posteo, abonaron US$1533 por m2.

Cuando el departamento estaba a la venta, apareció en escena un nombre poco conocido en esta trama: Pablo Feijoo. Fuentes judiciales confirmaron que durante el allanamiento a la inmobiliaria Rucci, la del posteo de US$295.000, se secuestró una reserva a su nombre. Ese papel se corresponde con la venta que realizó Morales a las dos mujeres (Viegas y Sbabo).

Feijoo es hijo de Viegas. Su nombre también aparece en los registros de ingreso a Casa Rosada. Entró, autorizado por el propio Adorni, el 22 de octubre de 2025. Para ese entonces, su madre ya había comprado el departamento de Caballito, pero faltaban semanas para concretar su posterior venta al jefe de Gabinete, hipoteca mediante. Este jueves, el fiscal Pollicita lo citó a declarar.

LA NACION contactó a Feijoo, pero al momento de publicación de este artículo, no emitió comentarios.

En venta

Las fotos del interior del departamento de Parque Chacabuco coinciden con imágenes que difundió Adorni.

Otro aviso inmobiliario también lleva el nombre de “Pablo Feijoo”. Se trata de una publicación en el sitio ZonaProp de un departamento en la avenida Asamblea, en Parque Chacabuco. Es la misma dirección y el mismo piso en el que vivía Adorni junto a su familia hasta el año pasado.

Las fotos del interior de esa propiedad, reveladas por LN+, coinciden con imágenes que Adorni difundió en sus redes sociales. Por ejemplo: el fondo negro con letras blancas en la cocina resulta similar a lo que se observa en un video que el exvocero publicó el 24 de julio de 2020, al que tituló “La semana, entre más subsidios, intentos estatizadores y deseos de silencio”.

Las fotos del interior del departamento coinciden con imágenes que Adorni difundió en sus redes sociales. captura

Otra foto publicada por Adorni en su cuenta de Instagram en septiembre de 2023 muestra la pared que se observa en la esquina de uno de los ambientes del departamento publicitado.

Pese a estas similitudes, la información publicada en ese aviso de ZonaProp indica que dicho departamento tiene una superficie cubierta de 138 m2, que forman parte de los 191 m2 totales. El departamento en Ciudad de Buenos Aires que declaró Adorni en 2024 posee 115 m2, tal cual se lee en la documentación oficial.

El anuncio de ese departamento publicitado a través de ZonaProp lleva otros dos datos que complementan la información sobre sus características. Precio de venta: US$289.990. Expensas: $500.000. Añade que es “dueño directo y apto crédito” y el contacto que proporciona es el de Pablo Feijoo. En el Registro de la Propiedad el inmueble figura inscripto a nombre de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

El aviso de venta del departamento de Adorni en Parque Chacabuco; Pablo Feijoo aparece como "dueño directo", pero en el registro la propiedad es del jefe de Gabinete y de su esposa

Tal como publicó LA NACION, Feijoo, de 36 años, se desempeña como socio y gerente de una constructora y una empresa de desarrollos urbanos, Avda SRL y TJS Group, respectivamente. También aparece en una demanda judicial laboral junto a su madre (Viegas), iniciada en octubre de 2020. Ambos comparten domicilio alternativo sobre la avenida Pedro Goyena, también en Caballito, y figura como trabajador autónomo y monotributista categoría F, que estipula unos ingresos brutos anuales de hasta $38,6 millones, de acuerdo con bases de datos de información fiscal y comercial.

El fiscal Pollicita lo citó a declarar el 22 de abril. Antes lo hará su madre. Esa declaración junto a la de Sbabo, la otra vendedora, está prevista para el próximo miércoles.

La escribana que participó de la operación de compraventa entre las dos mujeres y el jefe de Gabinete, Adriana Nechevenko, describió, en diálogo con Infobae, que las partes acordaron una hipoteca de US$200.000 con un “plazo de pago de un año” y agregó que “pueden acordaron una prórroga”. A propósito de los términos de pago, indicó que “nunca hubo cuotas” y ratificó que Adorni deba pagar intereses.