Tras el primer paro de médicos en pandemia en la Provincia, en el año del coronavirus en la ciudad de Buenos Aires el Día del Médico no se celebrará, sino que se protestará. Enfermeros y médicos nucleados en distintas organizaciones se movilizarán para exigir mejoras salariales al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

La Asociación de Médicos Municipales marchará a la Jefatura de Gobierno al considerar que "no hubo acuerdo en las últimas negociaciones paritarias". Según se informó, la administración porteña estableció un aumento salarial de un 5% no remunerativo para noviembre."La resolución 1091/MFFGC/20 es una decisión unilateral firmada por el Ministro de Salud y el de Hacienda y no compartida por esta Asociación, que continúa en el recamo", expresaron desde AMM.

En tanto, mañana a las 17 los Médicos Autoconvocados de la República Argentina (MARA) se reunirán en la Plaza de Mayo para reclamar por "sueldos dignos" y convocaron a una marcha en todo el país.

Mientras que la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA) publicó un comunicado titulado: "Nada para festejar". "Hoy celebramos nuestro día en soledad, sin nada para festejar, pero unidos en la convicción y la protesta", expresó la organización.

Mientras tanto, trabajadores nucleados en la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) realizarán una caravana frente al domicilio del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en reclamo del "reconocimiento a la carrera profesional y aumento de salarios", entre otras demandas.

Trabajadores y trabajadoras encolumnados en ALE se concentrarán mañana a partir de las 16 frente a la sede de la TV Pública, ubicada en la avenida Figueroa Alcorta 2977, y marchar luego en caravana hasta el domicilio del jefe de Gobierno, también en el barrio porteño de Palermo.

En ese marco, los trabajadores nucleados en ALE, anunciaron además una "profundización de las medidas de fuerza" y anticiparon un acampe de protesta sobre la avenida 9 de Julio, previsto para el próximo 21 de diciembre.

Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y referente de ALE declaró: "Este fue un año impresionante, dramático; el coronavirus nos expuso y tuvimos casi 200 compañeros fallecidos en la primera línea. Fuimos esenciales durante toda la pandemia y dentro de poco con el operativo de vacunación: pero Larreta nos considera descartables".

El lunes, el personal médico y no médico del Hospital Garrahan se reunió hoy al mediodía en las puertas de la institución para reclamar por lo que consideran fue una paritaria injusta. En un contexto complejo de pandemia y gran esfuerzo médico, los trabajadores del hospital fueron notificados que recibirán un aumento del 7%, acordado en paritarias. "Nos pareció prácticamente una burla: en el año que más trabajamos nos toca el aumento más bajo de los últimos tiempos", dijo Luis Landry, el jefe de Terapia Intensiva del hospital.

En la provincia de Buenos Aires la situación no es mejor. La semana pasada tuvo lugar el primer paro de médicos en pandemia, en 78 hospitales públicos y centros de atención primaria de la salud: tuvo acatamiento del 80%, según afirmó la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop).

