CÓRDOBA.- La decisión libertaria de volver a comisión la ley ómnibus, después de perder la votación en varios puntos, y apuntar a los gobernadores como “traidores” convirtió los puentes entre las provincias y la Casa Rosada en una débil pasarela. Hay malestar entre los mandatarios por el “pelotón de fusilamiento” en las redes sociales” a los que busca someterlos el presidente Javier Milei e insisten en que el diálogo debe seguir pero con interlocutores “válidos”. Reconocen la “buena voluntad” del ministro Guillermo Francos, pero advierten que esos diálogos no se traducen en hechos.

Los mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC) que ayer emitieron un comunicado enfatizando que acompañaron lo acordado, sostienen que desde el Gobierno se encargan de mostrar la votación en particular de los fondos fiduciarios y no del resto para, de esa manera, “construir la narrativa de la casta”.

Los de JxC y los de partidos provinciales, incluido el peronismo cordobés, coinciden en que el episodio de ayer “dañó la relación” con la Casa Rosada y erosionó aún más la confianza. “El vínculo se rompió demasiado pronto -reflexionó un mandatario ante LA NACION-. La vocación de ayudar estuvo siempre, pero ellos mismos se encargaron de complicar el diálogo. La ley era un logro para el gobierno, el viernes pasado la presentó así”.

El cordobés Martín Llaryora -uno de los apuntados por la Rosada como “traidor”- anoche usó sus redes sociales sostuvo que la Argentina “necesita la ley, por lo que debe continuar su tratamiento a través del diálogo, el consenso y el respeto mutuo”. Desde su círculo chico, dijeron a este diario que no se considera un desleal porque “claramente” le planteó a Francos y al ministro Luis Caputo, cuando hablaron ayer, que “no podía acompañar” algunos de los artículos. “Lo sabían desde hacía días; no se debieron sorprender”, enfatizaron.

“Hicimos varias propuestas que nunca fueron escuchadas -agregaron-. Si no acuerdan, el oficialismo levanta, no dialoga. Fue lo que pasó con el capítulo fiscal, ni siquiera dejaron lo consensuado”. Sobre las “facturas” de algunos dirigentes nacionales respecto de que hay cordobeses en el gabinete, son terminantes: “Nunca hubo un acuerdo político ni de (Juan) Schiaretti ni de Llaryora; los eligieron ellos y los pusieron ellos por el valor de su perfil técnico. ¿Para qué queremos a (Osvaldo) Giordano en el Anses si la decisión es que no se pague la deuda con la Caja de Jubilaciones?”.

Los cordobeses en funciones -el vocero Manuel Adorni señaló que no se esperan cambios- llegaron por sugerencia de Francos, del “armado” político que intentó diseñar el ministro, y no por decisión pura de los libertarios.

“Desde el primer minuto en que asumí como gobernador de mi amada Salta, afirmé mi compromiso de estar siempre del lado de los salteños, pero también como gobernador de una provincia históricamente patriótica y solidaria nunca dejando de pensar en todos los argentinos -posteó el gobernador Gustavo Sáenz, otro de los que está en la mira de la Rosada-Desde Salta siempre estaremos dispuestos a dar una mano y a ayudar, solo exigimos el mismo respeto y la misma confianza con la que nos brindamos desde el primer día. Ojalá que esta situación tan difícil que vive el país sea transformada ‘para bien’ en un nuevo punto de partida y nos sirva a todos para entregar una mejor nación a nuestros hijos y nietos”.

La estrategia de los gobernadores, por ahora, es reclamar “respeto” y no contestar a la Nación con el tono agresivo con que salieron algunos libertarios. Incluso, hay algunos que están barajando la posibilidad de ser los que promuevan un “capítulo fiscal”.

Hace dos semanas Francos deslizó que se los iba a convocar para un nuevo “pacto fiscal”, pero después no hubo más nada. Ayer, Caputo volvió sobre el tema con Llaryora pero ahora, según pudo saber LA NACION, todo está supeditado a lo que resuelva Milei a su regreso al país.

“No tiene lógica que apuesten a quién muere primero, si la Nación o las provincias -menciona un mandatario de los “dialoguistas”-. Esa carrera carece de sentido porque es la gente la que vive la emergencia”.