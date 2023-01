El diputado De Loredo pedirá el apartamiento de Carolina Gaillard como presidenta de la Comisión de Juicio Político

escuchar

El diputado Rodrigo de Loredo, jefe del bloque Evolución Radical, anticipó que pedirá el apartamiento de la titular de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard , por considerar que sus declaraciones a distintos medios de prensa –entre ellos LA NACION– sobre el juicio político a la Corte “no garantizan la objetividad e imparcialidad del proceso”.

Por ahora la bancada de Juntos por el Cambio no hizo suyo este pedido. Difícilmente prospere porque el oficialismo, mayoría en la Comisión de Juicio Político, lo rechazará.

De Loredo insistirá. “El primer pedido que formularemos ni bien se ponga en funcionamiento la Comisión es el apartamiento de su presidenta. El juicio político y su naturaleza jurídica es un procedimiento de derecho penal disciplinario y, como tal, debe respetar todas las garantías consagradas en la Constitución Nacional del debido proceso”, enfatizó de Loredo.

Carolina Gaillard, la diputada que preside la Comisión de Juicio Político en donde se trataría el pedido de Alberto Fernández contra la Corte Suprema

En una entrevista a LA NACION, la diputada Gaillard calificó de “graves y escandalosas” las “irregularidades cometidas por la Corte” en dos de sus fallos, el que reasignó fondos coparticipables a la ciudad de Buenos y el que declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura aprobada con mayoría kirchnerista en 2006.

“ No recogió prueba alguna, no escuchó a los acusados, no ingresó siquiera formalmente el pedido a la Cámara y la presidenta de la Comisión ya se expresó sobre su procedencia y adelantó su dictamen”, advirtió el diputado cordobés.

El presidente del bloque Evolución Radical señaló: “Los dichos vertidos por Gaillard en diferentes entrevistas ponen en riesgo una de las garantías que dispone la Constitución Nacional en su artículo 18, que es la de ser juzgado por un tribunal imparcial. Ningún juzgador judicial o administrativo puede ser parcial”.

