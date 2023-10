escuchar

“El dólar no subió por Javier Milei”. Referentes económicos, candidatos y colaboradores de La Libertad Avanza hoy pasaron el mensaje al unísono, luego de que Sergio Massa acusara al candidato libertario de “timbear el ahorro de la gente por un voto más”. No solo el postulante de Unión por la Patria apuntó a Milei por sus recientes declaraciones -en las que recomendó no renovar plazos fijos en pesos- sino que las asociaciones de bancos privados y públicos del país pidieron, sin nombrar al libertario, más “responsabilidad” en la campaña.

La controversia se generó porque Milei, consultado el lunes por Radio Mitre por el consejo que le daría a una persona a la que se le vence un plazo fijo en pesos, aseveró: “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”. La semana pasada, en Mar del Plata, había dicho: “Cuanto más alto esté el precio del dólar, más fácil es dolarizar”.

Pero en La Libertad Avanza se desligaron de cualquier responsabilidad sobre la nueva disparada del dólar blue, que este martes cerró en $1010. “El dólar no sube por Milei. La responsabilidad por el desastre económico que estamos viviendo es de ellos. Que se hagan cargo” , arremetieron desde el espacio libertario.

Las acusaciones al libertario surtieron un efecto. Ayer, el candidato presidencial moderó su exposición: el lunes, tras el debate, Milei ofreció tres entrevistas televisivas. Pero ayer cortó con el raid mediático. Un colaborador libertario reconoció a la nacion que a Milei “le cuesta abandonar su rol de analista y economista” en campaña.

El líder libertario apuntó en cambio a defenderse a través de un comunicado, con un discurso más ordenado: “Pretender responsabilizar al único candidato que no ha ejercido nunca la función pública es una canallada únicamente esperable del kirchnerismo”. Y agregó: “Sistemáticamente hemos ejercido la prudencia para evitar que explote la bomba que vienen gestando”. Como nunca, Milei apuntó contra Massa, contra Cristina Kirchner y contra los “Insaurralde de la vida”.

“Infinidad de veces”

En La Libertad Avanza hoy buscaron minimizar los dichos de Milei al aseverar que “infinidad de veces” hizo este tipo de expresiones, por lo que hoy no puede ser “incoherente” con lo que dijo en el pasado, aún cuando se está transitando un proceso electoral con fuerte inestabilidad y con el libertario en el centro de la escena como candidato presidencial favorito.

EL CINISMO DE LOS POLÍTICOS



Es vergonzonzo el espectáculo que están dando los políticos tratando de obtener rédito político del descalabro económico inventando responsabilidades.



Si quieren encontrar a los responsables mírense en el espejo, sinverguenzas. Estas son las… pic.twitter.com/mwFmOapyX8 — Javier Milei (@JMilei) October 10, 2023

“Que el peso no vale ni excremento es algo que dice desde antes de meterse en política y que repitió infinidad de veces”, dijeron muy cerca de Milei. Y agregaron: “No lo dijo con la intención de generar el caos, sino para ser coherente ¿Qué iba a responder? ¿Que hay que renovar los plazos fijos?”. De hecho, el candidato presidencial compartió en redes sociales cuatro videos de 2018 y 2019 en donde, invitado a paneles de televisión, repitió la metáfora del peso “que no vale ni excremento” porque los políticos “no sirven ni para abono”. Como si hoy ocupara el mismo lugar que hace cinco años.

Bajar la exposición

Un colaborador libertario reconoció a LA NACION que hay momentos en los que a Milei “le cuesta abandonar su rol de analista y economista” en la campaña. En principio, el candidato presidencial moderó su exposición: el lunes, para mostrarse vital tras el segundo debate, Milei ofreció tres entrevistas televisivas. Pero hoy cortó con el raid mediático, en medio de las acusaciones cruzadas por la suba del dólar.

El líder libertario apuntó a defenderse a través de un comunicado: “Pretender responsabilizar al único candidato que no ha ejercido nunca la función pública y que viene a plantear un cambio rotundo de modelo para eliminar la inflación para siempre es una canallada únicamente esperable del kirchnerismo. No saben hacer otra cosa más que echarle la culpa a un tercero”. Y agregó: “Sistemáticamente hemos ejercido la prudencia para evitar que explote la bomba que vienen gestando”.

En X (ex-Twitter), Milei apuntó al “cinismo” de los “políticos”, un grupo del que se excluye. “Es vergonzoso el espectáculo que están dando los políticos tratando de obtener rédito político del descalabro económico inventando responsabilidades. Si quieren encontrar a los responsables mírense en el espejo, sinvergüenzas. Estas son las consecuencias de defender la emisión monetaria y votar presupuestos con déficit fiscal”, escribió, apuntando tanto al Gobierno como a Juntos por el Cambio.

Si bien este martes Milei se corrió de la pantalla, quien sí brindó entrevistas televisivas fue el candidato a jefe de gobierno porteño de LLA, Ramiro Marra. “No podemos mentirle a la gente, es una locura ahorrar en pesos. La esencia de la inflación para nosotros es la emisión monetaria. Es la mala gestión del kirchnerismo la que nos lleva a la híper”, retrucó en LN+.

Somos el único espacio político con un plan concreto para evitar la hiperinflación. Hay que eliminar el Banco Central, rescatando Leliqs y base monetaria; reducir fuertemente el gasto público, bajar impuestos, desregular y abrir la economía.



Cualquier otra cosa nos lleva a ser… — Javier Milei (@JMilei) October 10, 2023

Las declaraciones de Milei de los últimos días contrastan con la actitud que había tenido en los días posteriores a las PASO. Primero, cuando habló con el FMI y recomendó cerrar la renegociación del acuerdo con la Argentina. En aquel momento, Massa dijo que Milei fue “colaborativo” en las negociaciones con el Fondo y, en cambio, acusó a Juntos por el Cambio de intentar trabar el desembolso. Luego, cuando Milei habló en el Council of the Americas como el postulante preferido tras las primarias, apuntó: “Más allá del cálculo electoral que vos puedas hacer, es una aberración que por querer tener un voto más, apostando al cuanto peor mejor, eso genere una situación que le va a generar mucho dolor a los argentinos”.

Un ladero importante de Milei aseguró que el candidato presidencial “no cambió” y que dentro del espacio libertario “es de los que se muestra contrario a avivar el fuego de la crisis” antes de los comicios, “aún cuando le conviene electoralmente”. “Javier no dice lo que dice del dólar por un cálculo electoral, sino porque no puede evitar decir lo que piensa”, acotó.

En el momento de mayor entendimiento entre Massa y Milei, en el peronismo algunos se habían ilusionado con que el libertario no agitara el fantasma de una posible hiperinflación en la campaña, algo que finalmente no ocurrió.

En las últimas horas, muchos referentes en La Libertad Avanza calculaban que la escalada del dólar y de la inflación lastimará a Massa en la contienda electoral y aumentará las chances del libertario de alzarse con una victoria en primera vuelta, porque, dicen, los votos que pierde Unión por la Patria difícilmente se vayan a Juntos por el Cambio.