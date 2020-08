El durísimo mensaje de Elisa Carrió sobre Ganancias: "Están locos"

Carrió, contra la suba de Ganancias Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, publicó un duro mensaje en su cuenta de Twitter contra el aumento del impuesto a las Ganancias que estaría analizando el gobierno nacional.

"El aumento de los porcentajes de ganancias es un robo escandaloso al pueblo y a los trabajadores de la nación. ¿Acaso quieren la rebelión fiscal? Están locos", escribió la ex diputada.

"Es una locura que el Gobierno esté pensando en aumentar impuestos en este escenario de crisis económica. Es un robo escandaloso. No les alcanzó con suspender en diciembre la baja gradual de impuestos votada por el Congreso en 2017, sino que ahora intentan avanzar con un impuestazo que imposibilitará cualquier posibilidad de recuperación y crecimiento económico", añadieron", señaló la fundadora de Cambiemos en un comunicado.

"No se pueden cambiar las reglas de juego constantemente. Necesitamos equilibrio fiscal, pero no en base a aumentos de impuestos permanentes que ahuyentan el capital, la inversión y a las empresas que generan riqueza y empleo", aseguró la ex diputada.

"El Gobierno se equivoca si piensa que aumentando impuestos tendrá más recursos para redistribuir. No se puede distribuir una riqueza que no se genera. Y para generarla necesitamos sacarle el pie de encima al sector privado. Hay que bajar impuestos, como lo sostuvimos siempre y lo votamos en la Reforma de 2017", señaló Carrió.

"Argentina ya es uno de los países con la mayor presión tributaria del mundo. Más impuestos es más pobreza", agregó la ex diputada. "Este nuevo aumento de los porcentajes en ganancias es un nuevo golpe a la clase media, comerciantes, trabajadores y pymes", afirmó.

DESMENTIDA DEL GOBIERNO

Sin embargo, en el Gobierno juran y perjuran que no está previsto incrementar la presión tributaria sobre los asalariados ("no se está estudiando la cuarta categoría") ni tampoco sobre el monotributo.

Los cambios en el Impuesto a las Ganancias, algo que el presidente Alberto Fernández ya había anticipado, vendrían más bien por el lado de las corporaciones, aunque no faltan personas en el Gobierno que ya utilizan como ejemplos las presiones impositivas de los países nórdicos (algo que cada vez se repite más, pese a las desmentidas presidenciales) como excusa sobre las elevadas alícuotas.

La reforma de 2017 impulsada por Nicolás Dujovne, muy criticada hoy dentro del equipo del ministro de Economía, preveía bajar paulatinamente el impuesto sobre las ganancias corporativas que no se distribuyan hasta un nivel de 25% en cuatro años desde el 35% de entonces.

También Dujovne avanzó con bajas en los aportes patronales que debían hacer las empresas. Esta semana, la AFIP habló de "reducción de derechos para los trabajadores" y de la mejora de la "rentabilidad de las empresa". Otra pista de por dónde podrían venir los cambios tributarios. "Va a haber una ampliación de las bases a los que más ganancias tienen, a pesar de la pandemia", buscaron precisar a LA NACION hoy desde Casa Rosada.

En mayo pasado, el propio Alberto Fernández había dicho: "Cuando uno mira la recaudación impositiva y se da cuenta de que la mayor parte son impuestos al consumo que paga por igual el más pobre y el más rico, uno dice 'qué injusticia'. Ahora tenemos la posibilidad de revisar todo esto". Además del IVA, el Presidente habló entonces del impuesto a las Ganancias. "Cuando yo veo la parte del impuesto a las Ganancias que aportan los que cobran un sueldo, yo digo 'esto está mal'. Claramente está mal y hay que corregirlo", completó entonces.

En el Palacio de Hacienda trabajan en el nuevo campo de batalla ideológico. Nada de reforma laboral. Nada de reforma previsional. Lo tributario, sí, encaja como anillo al dedo para mostrar un proyecto político en base a una reforma estructural, tales como las que reclama el Fondo. El espíritu de la reforma oficial, para el Gobierno, tiene que ver con modificaciones que vuelvan a la Argentina más "inclusiva", con un "crecimiento dinámico de la productividad" y con "consistencia macroeconómica en materia fiscal y monetaria". Es una Reforma que muestre una política económica "federal" y "soberana". Esos son los términos que usará el Gobierno.