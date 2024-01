escuchar

El empresario pyme del rubro de la alimentación Gustavo “Lacha” Lazzari hizo un diagnóstico del “ajustazo” económico y afirmó que “hay una responsabilidad empresaria que está absolutamente ausente” y que, según él, es necesaria para que el plan económico del Gobierno funcione.

En una entrevista en LN+, Lazzari ejemplificó: “El ajuste es como si fuese una mesa y le pusieras un peso de 20 toneladas. Si las patas no están bien agarradas se nos cae toda la mesa”. En ese sentido, precisó: “Las cuatro patas son la desregulación; una baja de impuestos con legislación tributaria razonable para que podamos llevar el peso de la mochila; la flexibilidad del mercado laboral para poder contratar; y una responsabilidad empresaria que está absolutamente ausente”. “Guarda al piojo con esto. Yo soy muy defensor de la empresa, soy el primero”, remarcó.

El empresario, hijo de Lita de Lazzari, presidenta de la Liga de Amas de Casas y una figura mediática en los años noventa, se dirigió a algunos sectores en particular: “Amigo petrolero, prepago, privatizado, en 15 días no vas a arreglar el zafarrancho del kirchnerismo, campéon; dejá que se acomoden las pymes, los salarios”.

“Hagan el ajuste que tengan que hacer, los precios van a ser los que tienen que ser, pero háganlo amesetado porque así se van a sostener las reformas. Es un tema estratégico, funcional intra empresas y voluntario. No quiero ningún control, no soy [el exsecretario de Comercio Guillermo] Moreno, no tengo poder para hacer nada, es una sugerencia de amigos, de onda”, puntualizó y luego afirmó: “Si se nos cae la reforma nos fumamos 20 años de kirchnerismo de vuelta, hermano”.

Lazzari destacó que “no es un ajuste cualquiera este, es un ajustazo, y si las patas no se sostienen, el peso del ajuste es insostenible, imbancable”. Y apuntó contra el sector petrolero: “Acá las petroleras aumentaron los precios dos días antes de que asuma Milei, cuatro días después de que haya asumido y 20 días después”.

El empresario, dueño de una fábrica de embutidos, comparó: “Yo le hago eso a un cliente y termino adentro de una embutidora. No podemos hacer eso en el sector privado, los competitivos no lo podemos hacer. Hacemos eso y terminamos mal porque competimos contra 10.000 colegas que no hacen esa pavada. Estos pibes están atentando contra la reforma haciendo una tontería porque le abolieron la Ley de Abastecimiento que les torturó la cabeza durante 50 años”.

El hijo de Lita alertó de un posible nuevo inconveniente: “Ahora vienen las tarifas. Van a decir ¿dónde estamos? En Nueva Zelanda [van a contestar]. No, no estás en Nueva Zelanda, estás en Somalia y en Somalia no podemos poner los precios que vos querés”, subrayó en una visión que va en contra de lo expresado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró esta semana que “el Gobierno no intervendrá en los precios” ya que no cree en ese tipo de políticas.

“Yo no estoy en la mesa chica del Gobierno, no estoy en el riñón, hablo de afuera y de lo que hubiera hecho humildemente. No hubiera puesto temas estúpidos en estas leyes. En la fabrica es así. Cuando el problema es serio y se rompe un ruleman de verdad y el ruleman es importante nadie hace chistes”, expresó en referencia al DNU de Milei, que afirmó que apoya, pero que tiene temas que valora como de nula importancia, tal es el caso de la eventual conversión de los clubes en sociedades anónimas.

Lazzari, quien en 2021 fue candidato a diputado nacional por la lista de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, se refirió directamente al expresidente Mauricio Macri: “Lo lamento, pero si Macri quería comprarse un club, que se compre un club de barrio, hermano, que no venga con esta cosa de meter el fútbol en un DNU importantísimo donde tenemos la reforma laboral y ponemos que Boca sea una filial de Dubái”.

Para el empresario se trata de “una tontería fuera de agenda que le dio pasto a la no reforma, por eso estoy caliente”. Y reiteró: “Los aumentos de Shell y de las petroleras le dan pasto a la no reforma. No hay que darle paso a la no reforma porque la reforma hay que hacerla”.

Lazzari, por último, a pesar de las críticas se mostró optimista: “[El DNU] va a pasar porque tiene un apoyo popular fenomenal. La Corte [Suprema] lo va a avalar y los diputados lo van a avalar”. Y concluyó: “Acá estamos en un cambio de fuste que es una sola bala. No tiene margen de que salga mal”.

