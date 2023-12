escuchar

La relación personal entre Mauricio Macri y Javier Milei pasa un buen momento. No obstante, el desencanto político se ha ido acentuando con el correr del tiempo. Si bien transita las horas en su refugio de Cumelén, donde permanecerá hasta fines de enero, el exmandatario y fundador de Pro sigue con detenimiento los movimientos de la nueva administración. No solo activa su teléfono para intercambiar ideas con sus colaboradores más cercanos o integrantes de su círculo íntimo sobre las drásticas reformas que impulsa el líder de La Libertad Avanza, sino que mantiene contactos frecuentes con Milei para aconsejarlo sobre la gestión o alertarlo sobre fallas operativas que detectan sus leales en la puesta en marcha de distintas áreas de la administración.

Macri envía señales de que está conforme con el rumbo del nuevo gobierno, aunque pone reparos respecto de la implementación de las medidas y la estrategia política que diseñaron Milei y su círculo de confianza para encarar la gestión. “Está de acuerdo con el conjunto de reformas y el ritmo, pero ve problemas en la operatividad en distintos sectores del Gobierno”, describe uno de los fieles a Macri en Pro. Evalúa como un error la creciente centralización de las decisiones en la mesa chica que conforman Milei, su hermana Karina y Santiago Caputo, el cerebro comunicacional del libertario, ya que demora las designaciones en casilleros clave y genera un “cuello de botella”.

Pese a que tiene diferencias y duda de la instrumentación de las medidas, el expresidente mantendrá su respaldo a Milei en público, tal como lo hizo anoche en una entrevista con LN+. Como la mayoría de los referentes de Pro o del extinto Juntos por el Cambio, sabe que el gobierno libertario los pone frente a una encerrona. Necesitan acompañarlo ya que su electorado reclama ayuda. Atento al humor social, Macri hace gestos públicos de respaldo a Milei. En rigor, está convencido de que el shock económico y el ajuste ortodoxo que plantea Milei en el arranque de su travesía en la Casa Rosada es la única alternativa para sacar al país de la profunda crisis económica y social. Por eso, apoyó el megadecreto que firmó Milei e ideó Federico Sturzenegger para disponer una masiva reforma de leyes y la desregulación de numerosos regímenes económicos. Y también en la intimidad elogió la orientación del paquete de leyes que envió el Ejecutivo al Congreso, que incluye profundos cambios en materia económica, laboral, electoral y contiene amplias delegaciones legislativas de emergencia al Poder Ejecutivo.

“En un noventa por ciento está de acuerdo con la agenda de cambios. Nosotros los validamos, pero la discusión de cada proyecto o artículo es una cuestión del Congreso”, señala un ladero de Macri. En el bloque de Pro se escuchan quejas por la falta de interlocutores con el oficialismo. Notan un desinterés en que el macrismo se comprometa en la pelea por recolectar votos u coordinar la integración de las comisiones estratégicas. Es como si los libertarios asumieran que los acompañarán sí o sí . En las filas del partido lamentan que funcionarios de Milei no les atienden el teléfono a los emisarios del expresidente. Macri habla directamente con Milei, pero las cuestiones operativas quedan en manos de las segundas o terceras líneas. “Mauricio no va a hacer nada en contra, pero no se va a mover para que voten”, aventura una figura fiel al expresidente.

Ayer, Macri salió a respaldar la “agenda de cambio profundo” que impulsa Milei y defendió la decisión del jefe del Estado de apelar a una megadecreto para desregularizar la economía. En una entrevista con LN+, el fundador de Pro consideró que el DNU que firmó Milei es “constitucional”. Apuntó que impulsar una ley “espejo” en el Congreso trabaría las reformas en un contexto de emergencia económica. “Son 18 días en los que se ha marcado la agenda de cambio. Él propuso cosas más controvertidas durante su campaña. Lo votaron expresando una propuesta de cambio profundo en un contexto de extrema fragilidad. La herencia es peor de la que recibí en 2015″, dijo Macri.

En ese marco, pidió que los legisladores de Juntos por el Cambio colaboren con “generosidad” para acompañar el paquete de leyes y avalar el DNU de Milei. “Ahora no podemos caer en cuestionar la perfección institucional, cuando el DNU es constitucional. La Argentina está en el borde del precipicio”, sostuvo desde Cumelén, adonde viajó para para pasar las fiestas.

Javier Milei junto a Mauricio Macri y Patricia Bullrich

En ese sentido, Macri insistió en que no había margen para que el Congreso trate “en tiempo y forma” una reforma masiva como la que planteó Milei vía DNU. “La crisis no resiste que el sistema pare las reformas. El mercado abandonaría el gobierno de Milei si ve que la política lo puede trabar”, resaltó.

Por último, el expresidente opinó que Milei no representa un peligro para el sistema republicano y relativizó que pretenda concentrar el poder, pese a que el megaproyecto que envió al Congreso contiene amplias delegaciones legislativas de emergencia al Poder Ejecutivo. “No hay ningún peligro. Milei se ha mostrado respetuoso con la Justicia. Acá el equilibrio primario de la libertad lo da la justicia independiente”, remarcó.

Quienes tratan a menudo a Macri remarcan que celebra que Milei haya impulsado rápidamente un conjunto de reformas que considera estratégicas. Es el “ritmo” que él imagino para el “segundo tiempo” del cambio. Además, el fundador de Pro cree que la mayoría de los proyectos que fomenta Milei van en la dirección correcta, según describen fuentes cercanas al exmandatario. Por eso, les pide a los legisladores de Pro en el Congreso, donde el líder de LLA deberá armar un colchón de adhesiones si desea que sus reformas pasen el filtro de las cámaras de Diputados y Senadores, respalden el DNU y las iniciativas “razonables” que impulsa la gestión de Milei. En otras palabras, sugiere que “no pongan trabas”. Cerca de Macri aclaran que, entre otras propuestas de Milei, dudan del alcance de la amplia reforma política: apoyan la boleta única, pero hay diferencias respecto del sistema uninominal.

Fuera de micrófono, Macri toma distancia del desembarco de dirigentes de Pro en puestos codiciados del Ejecutivo nacional. Insiste en que fueron decisiones personales o parte de la tarea de “ambulancia técnica” de los libertarios, que necesitaban cubrir puestos, y que su apoyo a Milei es “incondicional”. De hecho, los laderos de Macri aseguran que ni Thierry Decoud, designado como Interventor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, ni el exrepresentante de futbolistas Ricardo Schlieper, subsecretario de Deportes, fueron promovidos por Macri. Sí hay funcionarios del nuevo gobierno libertario que tienen vínculos estrechos con exministros de Cambiemos como Guillermo Dietrich, que fue durante años jefe del nuevo titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori, o Jorge Triaca, con influencia en la secretaría de Trabajo. En las últimas horas se sumó a la lista Daniel Raimondi, exvicecanciller de Jorge Faurie, quien fue nombrado como embajador ante la OEA, un cargo que Milei le había ofrecido a Sonia Cavallo, hija del exministro de Economía.

Macri repite que solo le había sugerido a Milei colocar a Cristian Ritondo como presidente de la Cámara de Diputados. Era su estrategia para explorar un acuerdo institucional durante el gobierno de LLA. Sin embargo, Macri y los suyos percibieron que Milei y su mesa chica optaron por prescindir del expresidente y no avanzaron con una reformulación del pacto de Acassuso. “Javier tomó una decisión política”, describe un integrante del núcleo duro de Pro. Durante la campaña electoral, el Presidente promocionaba la idea de que Macri tendría un rol en su gestión. Incluso aseguró que lo imaginaba como un “super-embajador” para atraer inversiones del exterior.

La “chicana” de Máximo

En el entorno de Macri tomaron como una “chicana” los dichos de Máximo Kirchner, quien especuló que el expresidente gobierna en las sombras. El líder de La Cámpora lo asocia a que Sturzenegger fue el autor intelectual del DNU con el que Milei plantea una profunda reforma del Estado o que Patricia Bullrich y Luis Caputo llevan adelante en sus carteras medidas que tienen el sello de Macri. Otra propuesta de Milei que celebró el expresidente haya habilitado, vía su megadecreto, que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas y ser vendidos, un viejo anhelo de Macri.

“No gobierna Mauricio. Habla con Milei sobre generalidades del gobierno, pero no entran en detalles. Quiere que le vaya bien”, describe uno de los allegados al expresidente. Entre los libertarios que acompañan a Milei desde que dio sus primeros pasos en la política sospechan que Macri está agazapado a la espera de que el Presidente sufra un traspié y necesite de la estructura política de Pro.

El miércoles, Macri encabezó un Zoom con presidentes de Pro en las provincias del interior. Pese al desencuentro con Bullrich, el expresidente le hizo un guiño: dijo que el partido debe recuperar la “nitidez” desde lo ideológico. En ese sentido, compartió la visión de la ministra de Seguridad, de quien está distanciado por su decisión de ingresar al Gobierno. Después de la dura derrota contra Juan Román Riquelme en Boca Juniors -Macri dejó trascender que jugó a pesar de que ya sabía que no tenían posibilidades para que su rival no asumiera con un mayor caudal de poder en el club-, el exmandatario se prepara para recuperar el Pro. Sus leales quieren que suceda a Bullrich en la presidencia para reorganizar el partido.