El enojo de Cristian Ritondo con Sergio Massa: "Incumplió su palabra, presidente" Crédito: Captuta HCDN

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de diciembre de 2020 • 07:49

Justo antes de la votación por el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, el diputado Cristian Ritondo interrumpió al presidente de la cámara Sergio Massa y lo increpó. "Hoy rompió la palabra, esto no se hace", le dijo.

Y siguió: "Presidente, para hacer esta sesión hemos hecho todos un esfuerzo grande, planteamos una burbuja. Creo que lo que habíamos aceptado es que vengan funcionarios que habían trabajado, no invitaciones en general". Y cuestionó: "Me parece que rompió la burbuja y me parece que no tiene sentido todo lo que venimos haciendo en estas semanas".

El enojo de Cristian Ritondo con Sergio Massa: "Incumplió su palabra, presidente" Crédito: Captuta HCDN

Massa intentaba explicarle que no había habido invitaciones generales y que las reglas habían sido iguales para todos. No pudo explayarse porque Ritondo, con un tono de voz más elevado y con el dedo alzado protestaba: "Lo lamento mucho por no haberlo tratado en labor parlamentaria y usted incumplió con la palabra. Discúlpeme, presidente, con la confianza y el cariño que le tengo, hoy rompió la palabra. Esto no se hace".

"Diputado Ritondo", intentaba meter bocado Massa.

"Presidente, lo habría tratado en labor, presidente. Igualdad de reglas para todos, con el cariño y el respeto que le tengo. Esto es fallar a la palabra".

Sobre el final del intercambio, Massa dijo: "Diputado, la misma cantidad para ambos grupos. Todos tienen PCR hecho y están a disposición por secretaría". Terminó el tenso cruce y se procedió a la votación.

Finalmente, después de 20 horas de debate, Diputados aprobó la legalización del aborto: fueron 131 votos afirmativos, 117 negativos y 6 abstenciones, una diferencia más amplia que en 2018. Ahora define el Senado.

Conforme a los criterios de Más información