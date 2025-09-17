El exabrupto de una diputada en medio de la sesión en el Congreso

La diputada radical Soledad Carrizo tuvo un fuerte exabrupto este miércoles durante la sesión de Diputados donde se tratan los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Fue durante la exposición de De Loredo que, al recibir interrupciones de parte de un diputado que se encontraba detrás, la radical le contestó que se fijara en las escuelas de su provincia. “Caradura, hipócrita”, arremetió.

Durante el debate sobre un cuarto intermedio, y en medio de gritos y tensiones en el recinto, De Loredo tomó la palabra para hablar del pedido de Miguel Ángel Pichetto, quien había propuesto una moción de orden para abordar inmediatamente los dos vetos sin debates.

“Hemos debatido con profundidad y largamente ambos temas, cada uno tiene una posición ya definida. Me parece que estos temas son de aquellos que el Congreso tiene que hacer con la mayor rapidez y responsabilidad. Pido que se vote”, dijo el referente de Encuentro Federal.

“No estamos de acuerdo con lo sugerido porque somos obstinadamente negadores de esta idea del todo o nada que el Gobierno y expresiones del peronismo permanentemente nos llevan a la discusión”, contestó De Loredo.

En medio de su discurso, sostuvo que había “diferenciadores y aristas de un lado y del otro” y que por ello había que profundizar en el debate. “Este proyecto es del bloque de la Unión Cívica Radical, que después fue aprobado y después vetado. Que siempre hemos rechazado los vetos, que vamos a volver a rechazarlos...”, afirmó.

De fondo, se escuchaban gritos de otro diputado contra De Loredo. Aunque no se distinguía bien qué decía, si se escuchaba que repetía “no acompañar”, insinuando que los radicales no insistirían sobre las leyes. Ahí fue cuando Soledad Carrizo se dio vuelta y se metió en la discusión. “Siempre acompañamos, ¿de qué hablas? Sos un caradura. Fijate las escuelas de tu provincia, caradura. Hipócrita", contestó.

Debido a que el micrófono de De Loredo estaba prendido, los gritos se escucharon en todo el recinto con potencia. Rápidamente de otros bloques contestaron también con ese tono. Mientras tanto, el radical intentaba continuar con su discurso, que cerró manifestándose en contra de la “anulación del debate” que se presentó unos segundos antes.

Soledad Carrizo ya había informado antes de la sesión que votaría a favor del proyecto. “Voy a votar a favor de las universidades porque como dirigente creo que ese es el camino: más educación. Entendemos que hay que reasignar recursos para bajar la inflación y lograr el equilibrio fiscal, pero hay temas donde no se puede recortar, uno es la educación”, defendió en sus redes sociales.

También repudió a los “hipócritas que toman banderas dignas como la defensa de la universidad pública” mientras que “hace más de 30 años vienen siendo funcionales a los que saquearon a la Argentina”. “Y también por los gobernadores oportunistas que aquí en Buenos Aires vienen a reclamar la universidad pública, pero dentro de sus provincias tienen abandonados a sus docentes y a las escuelas en infraestructura”, agregó.

En el camino del progreso nacional, es esencial apoyar la EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSITARIA. 📚



Mi posición sobre el Financiamiento Universitario parte de mi sincera convicción política y nunca de un aprovechamiento de la coyuntura como lamentablemente puede verse en el recinto… pic.twitter.com/XDxaoL9l67 — Soledad Carrizo (@MSoleCarrizo) September 17, 2025

En tanto, De Loredo volvió a hablar durante el debate por el veto a la ley de emergencia pediátrica y la dicotomía que se generó entre la gestión libertaria y el peronismo.

“Que el Garrahan requiere una mayor administración y eficiencia en su gestión es una obviedad, como también lo es que no tiene de ninguna manera la escala que el Gobierno lo coloca cuando dice que abordar una ley de estas características puede afectar el equilibrio de las cuentas”, señaló.

El diputado radical detalló que la ley tiene un costo fiscal aproximado de 60 millones de dólares, mientras que el superávit del Gobierno supera los 9 mil millones de dólares. “Yo interpreto que el gobierno da una sobreactuada demostración de robustez fiscal”, sostuvo.

Allí apuntó contra la gestión libertaria por generar que parte de la sociedad vuelva a los “cantos de sirena del peronismo”. “Le da un mensaje a un sector de la sociedad, donde me involucro, que entiende y comparte que tiene que transitar un camino duro de ajuste fiscal, pero que empieza a pensar que ya es demasiado y empieza nuevamente a prestarle el oído al canto de sirena del peronismo que dice que con impuestos y emisión de billetes lo puede resolver”, afirmó.

Y agregó: “Al Gobierno le digo ya: el mercado y la sociedad saben y en buena hora que es una prioridad el equilibrio de nuestras cuentas. No es necesario sacrificar a los niños para demostrar ese mensaje. Y que además otorga una bandera de representación demagógica a sectores como el peronismo de mi provincia, que tengo acá atrás, que destruyó la salud pública en Córdoba”. Al finalizar, remarcó que su bloque va a votar a favor de las universidades.