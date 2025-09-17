El Gobierno negó que haya desfinanciamiento en universidades y dijo que hay rectores que ganan $15 millones

En la previa a la marcha federal universitaria de este miércoles mientras el Congreso trata el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento a las casas de estudios, el Gobierno desmintió que haya recorte de fondos y dijo que hay al menos 40 rectores que ganan hasta $15 millones y “aparecen por TV quejándose de los sueldos”.

Fue el subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, quien también aseguró que el propósito de la movilización es “instalar una sensación de desgobierno”. “45 de 65 rectores que hay (en universidades públicas) están ganando entre $10 y $15 millones”, afirmó Álvarez para desacreditar el reclamo.

Tras ello se refirió a las recientes declaraciones televisivas en las que acusó a un rector de cobrar $18 millones, pero no dio su nombre. “Somos muy delicados con eso, no podemos dar difusión de los datos personales. Yo digo [lo que presuntamente gana] pero sin decir quién es”, se limitó a decir el funcionario de la administración libertaria.

En diálogo con Radio Rivadavia, Álvarez se manifestó en contra de la marcha de este miércoles, en la que los manifestantes se dirigirán al Congreso, donde la oposición en Diputados tratará de voltear el veto de Milei al financiamiento universitario. En ese marco, el subsecretario aseguró que el objetivo de la movilización es “instalar una sensación de desgobierno para intentar mejorar sus resultados electorales” de cara a los comicios legislativos del 26 de octubre.

Y sumó: “Es una marcha que tiene claramente fines políticos. Obviamente se basa en una situación que es real, no negamos que la situación salarial heredada del desastre inflacionario del gobierno de [Sergio] Massa haya dejado este desastre, pero venimos recomponiendo los salarios públicos de docentes y no docentes desde que asumimos”.

Siempre en esa línea, Álvarez sostuvo que los rectores “se vienen asignando a sí mismos aumentos por encima de la inflación” desde el comienzo de la administración libertaria, cuando comenzó el conflicto con las universidades. “Ellos desvían fondos de otras áreas, porque tampoco nos dan acceso para ver eso, para mejorarse sus sueldos y aparecen por televisión quejándose de los otros sueldos”, aseveró.

El Gobierno negó que haya desfinanciamiento en las universidades. Nicolás Suárez�

Mencionó por otro lado la gesta de un supuesto “golpe blando” por parte de quienes organizan la marcha para que caiga el Gobierno. “Se llama golpe blando, es tener una acción de un desgaste permanente de un gobierno legalmente constituido”, definió.

También apuntó —sin nombrarlo— contra el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti. “Vemos al líder del radicalismo al frente de una movilización y no vemos a los que deberían ser los representantes”, expresó Álvarez.

En otro tramo de la entrevista, el funcionario fue consultado sobre los recortes que advirtió con implementar la UBA, como el uso de luces en las instalaciones. “Es lisa y llanamente la definición de terrorismo, es sembrar miedo entre la población. Hacen eso para generar la sensación de que hay caos cuando giramos todos los pedidos de financiamiento extra”, aseguró Álvarez.

Estas son todas las resoluciones de REFUERZO PRESUPUESTARIO que se tramitaron este año, va desde los 33 mil millones para la UBA en la segunda mitad del año (y que serán en diciembre más de 80 mil millones) hasta el gasto en Seguridad y Electricidad de la UNLP o San Juan, Lomas,… pic.twitter.com/NNyWVb77kU — Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) September 16, 2025

Para cerrar, el subsecretario de Política Universitaria indicó que la UBA “pidió una ampliación de $33 millones” y que “fue otorgada”.

“La UBA va a recibir más de $80.000 millones. Todo ese dinero va con una cláusula de rendición obligatoria. La gestión de Massa, que a ellos les encantaba, les transfería los aportes de financiamiento con cuatro meses de atraso, pero nosotros nunca nos retrasamos”, consideró.

Marcha al Congreso

Mientras la Cámara de Diputados debata el veto presidencial, sindicatos y partidos políticos opositores se movilizarán por la tarde frente al Congreso en defensa de la educación pública en la tercera edición de la marcha federal universitaria.

La protesta está convocada para las 15 y, además de agrupaciones estudiantiles, contará con la presencia de columnas de la izquierda, el radicalismo, la Coalición Cívica, Volvamos Buenos Aires (el partido de Horacio Rodríguez Larreta), distintos sectores del PJ y gremios nucleados en la CGT y la CTA.

La convocatoria se confirmó luego de que Milei vetara, el jueves pasado, la ley que establecía la actualización mensual por inflación de sueldos y gastos de funcionamiento de las universidades públicas nacionales. También preveía la recomposición salarial de los docentes y no docentes desde diciembre de 2023.