El fallo de YPF. María Ibarzábal: “La relación de Milei con Trump tuvo una relevancia fundamental”

María Ibarzábal, el “Cerebro” para el presidente Javier Milei, camina por los pasillos de la Casa Rosada todos los días hábiles. Va y viene -usualmente al teléfono y siempre con zapatos de plataformas- entre sus oficinas en la planta baja, sobre el Patio de las Palmeras, y las de la primera planta, del ala Martín Fierro, donde orbita su jefe político Santiago Caputo.

ARCHIVO.- María Ibarzábal y Santiago Caputo saliendo de Casa Rosada Santiago Filipuzzi

La secretaria de Legal y Técnica del Gobierno, habitualmente de bajísimo perfil, habló con LA NACION tras el fallo favorable para la Argentina de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en el caso YPF. Dijo que la relación que construyó Milei con su par de Estados Unidos, Donald Trump, fue “fundamental” en el devenir del expediente, pero que influyó sobre todo la tesitura del Presidente y un abordaje “político, diplomático y jurídico” de los equipos libertarios. Hacia adelante, aventuró “poca probabilidad” de que la Corte de EE.UU. acceda a un pedido de los demandantes, aunque buscó ser “cautelosa”.

De perfil técnico, tildó de “chicanas” los dardos del kirchnerismo en las últimas horas y criticó el perfil “intervencionista” de la expropiación en 2012. No quiso ponderar la estrategia jurídica de sus antecesores, pero deslizó que desde 2015 a 2023 “el devenir del expediente fue trágico”. La llamaron por teléfono para avisarle y no lo creyó.

LEGAL TROUBLE? BETTER CALL MARIA IBARZABAL-MURPHY pic.twitter.com/kPu4jPcgCc — Sagaz (@SagazLuna) March 27, 2026

-¿Esperaban que ayer se conociera esta definición positiva para la Argentina?

-Pensé que iba a ser en los próximos meses, antes de mitad de año. Y me tomó por sorpresa. Estaba en otra reunión y veía que me llamaban desde la Procuración del Tesoro. Yo les cortaba y me volvían a llamar. Y me pidieron: “Por favor, ¡atendé! Es por YPF”. Y siempre YPF está por arriba. Entonces me fui de la reunión y me dijeron: “Ganamos el juicio, ¡cero pesos!”. Yo decía: “¡Paren! Me está temblando el cuerpo, ¿qué me están diciendo? No anunciemos nada, quiero revisar el fallo, ¿de verdad es así?”. La sensación de incredulidad… Hubo mucha emoción y alivio para el equipo. Fue un trabajo recontra en conjunto y bajo el liderazgo del Presidente.

-¿Cómo se enteró Milei? ¿Lo llamó usted o Santiago Caputo?

-Entiendo que lo llamó Santiago.

-¿Qué le dijo Milei cuando la vio, tras enterarse?

-”Cerebro, felicitaciones”.

-De la plana mayor del Gobierno, ¿quiénes siguieron este tema?

-No puedo no empezar por el Presidente. El juicio por YPF fue para Javier, desde el minuto cero, uno de los temas centrales. Estuvo involucrado e interesado en el devenir del expediente y en las decisiones que se tomaban. La estrategia fue multifocal y tridimensional: política, diplomática y jurídica. Y todas las áreas vinculadas estuvieron involucradas: la Procuración del Tesoro, con Sebastián Amerio y los tres subprocuradores Santiago Castro Videla, Juan Stampalija y Pablo Comadira; la Cancillería con Pablo Quirno y un extraordinario trabajo de Alec Oxenford [el embajador en EE.UU.]; y el Ministerio de Economía con “Toto” Caputo. También atravesamos un proceso de discovery bastante intrusivo, en el que un montón de otros funcionarios produjeron la documentación que se nos solicitaba.

María Ibarzábal junto al Presidente durante la cadena nacional por YPF Presidencia

-¿Qué fue lo que más le llamó la atención sobre la estrategia de los demandantes? En un momento la Justicia de Nueva York ordenó a funcionarios argentinos hasta entregar celulares y correos.

-No me llamó la atención, pero sí fue muy agresiva. El discovery es un procedimiento para producir prueba y encontrar activos a fines de ejecutar la sentencia. Y si bien la sentencia estaba apelada, no estaba suspendida. Entonces, a medida que empezó a pasar el tiempo con el discovery y no encontraban mucho, se volvió cada vez más agresiva la estrategia de ellos.

-¿Cuánto influyó en el fallo favorable la relación de Milei con Trump? ¿Usted tuvo contactos con funcionarios de Trump por YPF?

-Es difícil cuantificar, pero creo que tuvo una relevancia fundamental, rotunda, en el éxito del caso. Todo se da dentro de un expediente, por lo cual no se puede hacer un reduccionismo. Pero, en un revisionismo hacia atrás, el éxito fue esta estrategia multidimensional y no centralizar todo en “este argumento jurídico sí” o “este no”. En un juicio de esta envergadura es vital haberlo trabajado de forma interdisciplinaria. Y la relación con Estados Unidos, por la clara política exterior del Presidente, da sus frutos. Las gestiones fueron innumerables; no solo con EE.UU., también con otros países que se presentaron en el expediente durante la gestión del Presidente. Me cuesta decir que hay una cosa que determinó este fallo. Fue la consistencia de la política, la diplomacia y el expertise técnico-jurídico lo que generó este éxito. Los que tuvieron vinculación con funcionarios americanos fueron Quirno, Oxenford y algunos miembros de la Procuración.

-Este caso pasó a través de distintas administraciones, ¿qué hicieron bien los antecesores y qué hicieron mal?

-No sé si me gustaría decir qué hicieron o dejaron de hacer los otros. Sí creo que la gran diferencia ahora fue la forma de encarar la estrategia. Un caso así no se gana con un argumento, sino con una estrategia; ese es el gran diferencial.

-Macri le agradeció al exprocurador Bernardo Saravia Frías; Cristina dijo que a lo largo de estos años se mantuvo la visión de que el estatuto de YPF no puede estar por encima ni de la Constitución ni de la ley de la Argentina, y que eso fue clave en el fallo. ¿Ustedes lo reconocen así?

-Estuve viendo a algunos que dicen ‘esto fue gracias a esto’, ‘esto fue...’. Nosotros estuvimos en la apelación, y conocemos bien los riesgos y la audacia que tuvo esta estrategia tanto en la apelación como enfrentando el discovery. No me gustaría meterme en eso.

Respecto del kirchnerismo, no vale tanto la pena responder porque todos sabemos que la expropiación de YPF nos llevó a tener un espada de Damocles durante 12 años en la cabeza, con riesgos reales para el futuro de la economía argentina y de los argentinos.

Una de las decisiones del fallo fue el derecho público, pero eso no quita que la expropiación de YPF y la decisión intervencionista de la expropiación -que es lo que critica tanto el Presidente y que gracias a Dios hoy se resolvió- nos llevó a todos a tener un espada de Damocles sobre nuestras cabezas.

-También dijeron Cristina Kirchner y Axel Kicillof que si no se hubiera expropiado YPF ahora el Gobierno no se beneficiaría del crecimiento del sector hidrocarburífero.

-No me parece que valga la pena responder, porque me parece que son… Diría chicanas políticas. Son respuestas políticas para tratar de usar algo de aprovechamiento. Los argentinos saben las consecuencias que tuvo [el accionar del kirchnerismo en este caso]: el freno que implicó, el grave impacto reputacional de la Argentina hacia afuera, el costo económico que nos insumió transitar este juicio tan grave, el riesgo real que sufrimos. El año pasado hubo un pedido de turn over de las acciones, para que entreguemos el 51%… Creo que es más parte de la arena política y que no vale la pena responder porque todos los argentinos entienden bien de qué trata.

La expropiación de YPF se hizo cuando Cristina Kirchner era presidenta y Axel Kicillof fue uno de los impulsores del proceso Telam

-Milei dijo en una entrevista en LN+ que estaba sobre la mesa cobrar una “tasa Kicillof” para pagarles a los fondos. ¿Realmente lo barajaron o fue una cuestión política del Presidente para responder sobre el caso?

-No, no fue una cuestión política. Son todas ideas que están en la mesa para evaluar, eventualmente.

-¿Cuánto le costó a la Argentina hasta ahora pagar los abogados?

-No tengo el cálculo en la cabeza. Muchos millones de dólares.

-¿Entonces el Gobierno le atribuye el resultado positivo a esta estrategia tripartita de la que hablaba usted, más allá del desarrollo de anteriores gestiones? ¿O hay un reconocimiento de lo que se hizo hasta ahora?

-Te vuelvo a repetir, no me gusta entrar en qué hizo lo anterior. Sí puedo decir que desde que inició el juicio, desde 2015 a 2023, el devenir del expediente fue trágico. Todas las decisiones que hubo en el expediente fueron contrarias a la Argentina.

La clara definición del Presidente hacia afuera con su política internacional y hacia adentro con el manejo de equipos fue lo que marcó la diferencia.

La estrategia que se tuvo en este tiempo fue impedir, por un lado, que el tribunal declarara el desacato, para tratar de eliminar ese riesgo que nos hubiera puesto en una situación muy vulnerable frente a la audiencia de apelación. Y, por otro lado, fue muy audaz concentrar los argumentos de derecho público argentino en la audiencia oral de apelación, en lugar de apuntar exclusivamente a la reducción de daños, como muchos recomendaban. Fue audaz y acertada la decisión de concentrar en la audiencia estos argumentos para tratar de batallar y ganar el 100%. Por eso no me gusta hablar de lo anterior, prefiero hablar de la gestión que se hizo con el liderazgo del Presidente.

-Tengo entendido que estuvo atenta a cada expresión de los funcionarios del Gobierno sobre YPF durante el proceso judicial para que no se empantanara la estrategia argentina. ¿Es así?

-Sí, porque en los tribunales americanos cualquier expresión de cualquier funcionario en los medios es inmediatamente agregada al expediente. La idea era ser muy consistentes, cuidadosos y respetuosos del proceso. Eso también es parte de volver a ser un país normal: respetar las reglas de juego y a quien tiene que tomar la decisión final. También durante este proceso se dijeron un montón de cosas en medios, que nosotros no podíamos salir a responder; mentiras u operaciones. Tratamos de tener una conducta estoica. Decir: “Acá lo único importante es que esto salga bien por el país”.

-¿Cómo sigue ahora el derrotero judicial?

-Va a depender de los próximos movimientos que hagan los demandantes. Pueden pedir un plenario en la Cámara de Apelaciones, o tratar de ir a la Corte, que diría que hay poca probabilidad… no de que vayan, sino de que la Corte acceda. Están ahí ellos, hablando de otras alternativas. Hay plazos específicos para cualquiera de esas presentaciones. Desde el Gobierno somos muy cautelosos y profesionales, en el sentido de no emitir ninguna opinión. Sí puedo decir que estaremos listos para lo que venga, para seguir defendiendo a la Argentina con un cuchillo entre los dientes, a capa y espada.