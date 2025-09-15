El fuerte reclamo de Gustavo Valdés al flamante ministro del Interior Lisandro Catalán: “Hay que levantar el culito”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, lanzó un duro mensaje este domingo al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, al reclamarle que “levante el culito de la silla de la Casa Rosada y comience a viajar al interior”, en medio de la creciente tensión entre los mandatarios provinciales y el Gobierno nacional.

El dirigente radical cuestionó la falta de vínculo con su provincia tras las elecciones y acusó a la Casa Rosada de sobreactuar con el anuncio de una mesa política, iniciativa presentada la semana pasada por el vocero presidencial Manuel Adorni como un espacio de diálogo con gobernadores y partidos de la oposición.

“Nadie se comunicó. Lo de la mesa llegó solo hasta las redes sociales. Es fácil, puede ser un WhatsApp, un llamado. Cuando transmitís que te vas a jugar, que hacés una mesa… Es una sobreactuación”, opinó en Radio 10.

Y le reprochó al oficialismo: “Tratan de decir que son sensibles, que recibieron un mensaje y están haciendo algo. Pero pasó una semana de la elección bonaerense y dos de los comicios en Corrientes y no hubo contacto”.

El correntino también vinculó la falta de diálogo con la debilidad legislativa del Gobierno. “En las urnas no les ha ido bien. Es difícil que el Gobierno obtenga lo que quiere en la cámara de Diputados y Senadores”, recalcó, aunque aclaró: “Es necesario dialogar y hablar de otras cosas que no están en la urgencia electoral“.

Habló de una administración mileista que tiene toda la atención puesta en reconstruir su frente político y advirtió: “Si uno no tiene un frente político armado, consolidado y con relaciones, eso golpea la economía. Al no tener credibilidad, al no tener fuerza política, nadie puede llevar adelante un plan económico aunque sea sensato”.

Gustavo Valdés, gobernador de la provincia de Corrientes

En otro pasaje de la entrevista, el jefe provincial reclamó una definición clara de la figura con la que los gobernadores deberían mantener contacto: “¿Quién es la persona? Es difícil decir. Mientras tanto, nosotros compartimos puntos de vista con los demás gobernadores y buscamos construir una alternativa en la Argentina".

Respecto de qué haría si recibiera un mensaje de Guillermo Francos, jefe de Gabinete, o por parte de Catalán para encontrarse en la sede del Ejecutivo, Valdés fue tajante: “¿Por qué no vienen ellos? No les cuesta nada. Si sos ministro del Interior, tenés que levantar el culito de la silla y tenés que comenzar a viajar al interior”.

Insistió en la necesidad de mayor presencia federal de los funcionarios: “Esos viajes se pueden hacer para conversar detenidamente y destinar medio día para hacerlo”, planteó. Remarcó, a modo de ejemplo, que “el Gobierno anterior [de Alberto Fernández] estuvo más tiempo en la Antártida que en Corrientes”.

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán

Y auguró: “Es muy difícil con una Casa Rosada que cree que el Obelisco es más grande que la Argentina. En realidad, la Argentina es mucho más grande que el Obelisco. No es razonable. ¿Por qué fracasan después? Porque no se toman el tiempo de articular con los gobiernos provinciales. Tenes que trabajar con ellos“.

De cara al futuro, el gobernador de Corrientes dijo que habrá que esperar el resultado de las elecciones de octubre. Afirmó también que su intención es que la gestión nacional tenga éxito.

“Yo quiero que a este gobierno le vaya bien. No importa si es de mi signo político o no. Si a la Argentina le va bien, a Corrientes le va bien. Ahora, cuando vemos nosotros que hay inconvenientes en la provincia, necesitamos hablar y decirles ‘acá nos pasa esto’. Necesitamos que escuchen a la industria y generar infraestructura para que la producción llegue a su destino. Sino la Argentina fracasa”, concluyó.