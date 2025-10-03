El gobernador de Santa Cruz quiere restituir a Eduardo Sosa, el procurador apartado por Néstor Kirchner en 1995

EL CALAFATE.- En una jugada de alto impacto político, cuando la relación con el Tribunal Superior de Justicia está en su peor momento, el gobernador Claudio Vidal anunció hoy que envió un proyecto a la legislatura para reponer al exprocurador de Justicia Eduardo Sosa, apartado del cargo en 1995 por Néstor Kirchner.

Ingresó este viernes a la Legislatura una convocatoria de sesión extraordinaria que apunta a tratar como tema excluyente la reposición de Sosa en un cargo que ya no existe. “Treinta años después vamos a cerrar una herida histórica de Santa Cruz”, anunció Vidal a través de sus redes junto a una foto de Sosa. Es claramente un desafío al kirchnerismo.

El gobernador recordó en su mensaje que fue Néstor Kirchner quien tomó la decisión de remover al procurador del cargo. “Esa decisión marcó un antes y un después en la historia de Santa Cruz. Fue el inicio de una etapa donde el poder político se metió en la justicia y la convirtió en una herramienta partidaria”, afirmó el gobernador, que hace apenas una semana presenció la jura de los dos vocales del Tribunal Superior de Justicia propuestos por él y lo hizo con fuertes cuestionamientos al Poder Judicial.

“Hoy decidimos dar un paso distinto al presentar un proyecto de ley a través del diputado Pedro Luxen, para restituir al doctor Sosa en el cargo que le fue quitado injustamente”, sostuvo Vidal. Envió un proyecto de ley que modifica la ley orgánica del Poder Judicial.

En el mismo mensaje del gobernador, que acompañó con una foto de Eduardo Sosa, Vidal afirmó que la decisión no es por revancha ni por mirar al pasado. “Lo hacemos porque creemos que sin justicia independiente no hay democracia verdadera, y porque Santa Cruz necesita recuperar valores que hace tiempo se perdieron y que hoy nuestra justicia no quiere, ni le interesa recuperar”, dijo, y agregó: “Queremos una provincia con libertad, donde nadie tenga que responder a un partido, a un apellido o a una orden política. Donde la justicia sea justicia para nuestro pueblo y no para quienes buscan impunidad eterna”.

La sesión

La sesión extraordinaria en la Legislatura está citada para el próximo lunes. Pone en jaque a los últimos 30 años que desoyó la orden de la Corte Suprema de Justicia de reponer al exprocurador Sosa.

El conflicto comenzó en 1995, cuando la Legislatura santacruceña sancionó la Ley Nº 2404, que modificó la estructura del Ministerio Público provincial, suprimiendo el cargo de Procurador General y desdoblándolo en dos. Esa maniobra dejó fuera de la estructura a Sosa, quien no fue designado en ninguno de los dos cargos, pese a que ejercía el cargo con garantía de inamovilidad.

Sosa llevó su reclamo hasta la Corte Suprema de la Nación, que en sucesivos fallos — 1998, 2001, 2009 y 2010 — ordenó a Santa Cruz su restitución. Sin embargo, ni los gobiernos provinciales ni la Legislatura dominada por el kirchnerismo cumplieron las sentencias. Incluso, en 2009 la Corte llegó a advertir que el incumplimiento podría constituir un delito de desobediencia, pero aun así la restitución nunca se concretó.

El choque con la Corte local

La ampliación de la Corte provincial, con la negativa del kirchnerismo, fue aprobada en la Legislatura hace menos de un mes. Desde el vidalismo, argumentaron que la decisión se impulsó para equilibrar una Justicia cuyo máximo órgano responde al poder político que gobernó la provincia durante 32 años. La decisión impactó en la cúpula del poder judicial santacruceño, cuyos miembros han sido todos designados durante las sucesivas gestiones kirchneristas.

Mientras se trataban las ternas, el juez de primera instancia, Marcelo Bersanelli - exabogado de la expresidenta Cristina Kirchner - hizo lugar a un amparo del gremio judicial y dictó una cautelar para suspender la reforma judicial. Vidal denunció entonces un golpe judicial en Santa Cruz y apuntó a Cristina y Máximo Kirchner.

Hace apenas una semana, Vidal asistió a la toma de jura de los dos vocales propuestos por él: el exgobernador Sergio Acevedo y Jose González Nora, horas después, tomada por el presidente del Tribunal Daniel Mariani y ante la ausencia de los otros cuatro vocales. Horas después los vocales, desconocieron los nombramientos.