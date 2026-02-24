El gobernador Quintela dijo que Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″
El mandatario riojano se refirió a la responsabilidad de la oposición frente al avance del gobierno libertario; recientemente se mostró junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel
- 2 minutos de lectura'
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, llamó al peronismo a “estar atentos” frente al posicionamiento del gobierno libertario y afirmó que Javier Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″. Tras su reciente acercamiento con la vicepresidenta Victoria Villarruel, el mandatario kirchnerista sugirió que la oposición debe asumir una “responsabilidad histórica rápidamente”.
“El peronismo es una fuerza política que dejó jirones en el camino, pero este Gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027. Si llegamos con un país totalmente destruido, entregado... Guarda, desde La Pampa para abajo, guarda con la Patagonia”, deslizó este lunes en diálogo con Radio 10.
Y añadió: “En el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos con la reconstrucción de un país que estaba destruido con el ‘que se vayan todos’. Sí, tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, eran ciudadanos argentinos. Es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, sino vamos a tener un genocidio social como el que estamos teniendo“.
Noticia en desarrollo
