El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, pidió suspender las PASO del año próximo

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac , dirigente del Frente de Todos cercano al presidente Alberto Fernández, pidió hoy generar los "consensos" para suspender las elecciones primarias del año próximo para reducir el riesgo sanitario por la pandemia del coronavirus y evitar el gasto que implica para las arcas del Estado la organización de los comicios.

Uñac propuso impulsar un diálogo entre las distintas fuerzas políticas en el Congreso para elaborar un proyecto de ley con el objetivo de suspender las PASO de 2021, una idea que el Gobierno descartó la semana pasada.

"A través del diálogo y el trabajo conjunto con los sectores políticos, generemos los consensos necesarios para presentar un proyecto de ley destinado a la suspensión de las PASO para el año 2021", señaló el mandatario peronista en su cuenta de la red social Twitter.

Para Uñac, la suspensión de las elecciones del año próximo "significaría menor riesgo sanitario y mayor ahorro económico".

En una entrevista publicada el sábado por LetraP, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló que el Gobierno no está pensando en suspender las PASO. Pero dejó abierta una puerta por la "incertidumbre" que aporta la pandemia. "El cronograma continúa siendo el mismo hasta hoy. Lo que agrega incertidumbre es la pandemia y, si uno tiene que decir qué va a pasar el año que viene, no lo puede decir. Cómo vamos a estar en julio, agosto, no lo sabemos", dijo.

La secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, afirmó la semana pasada que el Gobierno "está trabajando bajo el cronograma electoral vigente" y advirtió que cualquier modificación del esquema vigente "debe ser realizada por ley y debatida en el Congreso de la Nación".

García Blanco señaló que trabaja junto con la titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Diana Quiodo, y el Ministerio de Salud y Justicia de la Nación "en la evaluación de medidas sanitarias y de prevención para las elecciones nacionales de 2021, en caso de persistir el escenario de pandemia que atraviesan la Argentina y el mundo".

