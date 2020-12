Gómez Alcorta cerró el camino sobre posibles cambios al proyecto

24 de diciembre de 2020 • 09:40

El Gobierno no tiene previsto realizar modificaciones en el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, pese al pedido de un grupo de senadores de la oposición, pero también de aliados del oficialismo.

Así lo especificó la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elisabeth Gómez Alcorta, en declaraciones radiales. "Es importante aclarar que no, que no es así, que no se está evaluando tocar el texto, que se va a votar el proyecto que llegó y que había sido trabajado previamente con senadores y senadoras de todos los bloques en el momento que trabajamos en el dictamen en la Cámara de Diputados y Diputadas", aclaró en Radio 10.

De este modo salió al cruce de versiones de que el Gobierno podría avenirse a aceptar algunas modificaciones para sumar los votos que le faltan, de cara al tratamiento del tema en el plenario del Senado, el martes de la próxima semana.

La ministra dijo que están "abiertas al diálogo para dar razones, para poder explicar, para ver cuáles son las cuestiones que efectivamente pueden, eventualmente en un protocolo de intervención, llegar a hacer trabajadas y cuáles no", pero después explicó las razones por las que no aceptarán cambios al dictamen que ya firmó, y que viene con media sanción de Diputados.

"Hay que decir además que cuando trabajamos el dictamen en la cámara de diputados y diputadas lo hicimos también consultando en el Senado, a todos los bloques para ver si había modificaciones que incorporar en el texto. Se hizo en forma de consenso, para no llegar a esta instancia de encontrarnos hoy en esta situación. Ustedes saben que si se introduce algún cambio en el texto tiene que volver a la Cámara de Diputados y Diputadas, con un tema que sabemos que tiene algunas complejidades porque es transversal en los partidos políticos está bueno aclarar, que en principio, no se está analizando introducir cambios en el texto del proyecto", especificó.

En la última reunión de comisión hubo senadores que plantearon su voluntad de apoyar la iniciativa en general, pero solicitar cambios en el tratamiento en particular, con lo cual la norma debería volver a la Cámara de Diputados, un trámite incierto en medio de las fiestas y el verano.

Uno de los más enfáticos fue el rionegrino Alberto Weretilneck, quien incluso amenazó con abstenerse si no se aceptan los cambios que propone. Así lo hizo saber a través de una carta que le envió al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta, el radical jujeño Mario Fiad.

En el texto, que envió a Fiad el viernes, el exgobernador rionegrino exige que los abortos en mayores de 13 años embarazadas por una violación se limiten a la semana 22 de gestación. Asimismo, igual que otros legisladores que dejaron planteadas sus dudas la semana pasada, Weretilneck reclama que se modifique la redacción que establece que se permite el aborto después de la semana 14 cuando estuviera en peligro la vida de la persona embarazada.

También reclama cambios en el artículo 5 de la iniciativa en la que se establece una serie de derechos en la atención de la salud como el de la autonomía de la voluntad.

Según las previsiones, el resultado de la votación en el Senado está muy parejo y puede definirse por una mínima diferencia. A esa incertidumbre se suma que hay varios legisladores que en las últimas semanas se han mantenido en silencio, acrecentando las dudas sobre sus posturas.

