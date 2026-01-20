El Gobierno confía en aprobar “rápido” el acuerdo Mercosur-Unión Europea en el Congreso, aunque aún faltan pasos legales

Minutos antes de las firmas que oficializaron el pacto, el presidente Javier Milei prometió el sábado pasado en Asunción enviar al Congreso el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) para su rápida aprobación. Cumplió ayer, al incluir el acuerdo en el temario de las sesiones extraordinarias, que arrancan el 2 de febrero. Todo es optimismo en la Casa Rosada y los bloques libertarios en el Congreso en relación a la aprobación legislativa, paso necesario para que el acuerdo entre en vigor.

“No creemos que haya problemas. Este es un acuerdo que trabajaron todos los gobiernos”, afirmaron a LA NACION desde el bloque libertario en el Senado, que encabeza la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La misma sensación puede palparse en la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem y cuyo bloque libertario encabeza el cordobés Gabriel Bornoroni.

La idea del Presidente, comentaron en la Casa Rosada, es que el Gobierno sea el primer país del Mercosur en aprobar el acuerdo, que necesita además la validación legislativa del Parlamento Europeo.

Milei le lleva una ventaja inicial a sus pares del bloque: mientras desde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil postergan la presentación para febrero y aún no se habla de plazos, en Paraguay, el proyecto no comenzaría a tratarse antes de marzo, cuando los parlamentarios retomen sus tareas. El canciller Rubén Ramírez Lezcano prometió enviar el acuerdo antes de que finalice esta semana, y fuentes de la Cancillería de ese país son optimistas, aunque no descartan debates por la inminencia de elecciones municipales en ese país durante el año que comienza. Desde Uruguay, el gobierno de Yamandú Orsi prevé una sesión conjunta de diputados y senadores, aún sin fecha, para acelerar la aprobación del acuerdo, aunque la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, dejó en claro que hay trabas legales concretas: en una entrevista para canal 12 de Montevideo, afirmó hoy que para que el texto final pueda ser aprobado por los parlamentos hará falta la validación previa de la Dirección de Tratados del Mercosur, que debe validar una por una las 8000 páginas del acuerdo firmado el sábado en la capital paraguaya. También afirmó que hay “errores” en el texto, que demandan “fe de erratas”, otra demora impensada que deberá subsanarse con el acuerdo de todos los firmantes. “Recién ahí se podría enviar a los parlamentos”, advirtió la funcionaria uruguaya. El proceso, según fuentes del Mercosur afirmaron a LA NACION, podría demorar “semanas o un par de meses”, por lo cual se atrasaría la aprobación legislativa.

El Parlamento Europeo, en tanto, promete ser en marzo próximo sede de intensos debates sobre el acuerdo, habida cuenta de la oposición que países como Francia, Polonia e Irlanda ya manifestaron cuando el pacto se trató en el Consejo de Europa. Pero en el Gobierno y la Cancillería vislumbran que el acuerdo “tiene número y va a ser aprobado” en Europa.

Más allá de las cuestiones legales, en los bloques libertarios en ambas cámaras comenzarán a debatir el temario de extraordinarias la semana próxima. La agenda incluye, además, la denominada “modernización laboral”, a ser debatida inicialmente en el Senado, y la ley de Glaciares, que podría comenzar en la Cámara baja, aunque demandará una serie de audiencias públicas antes de su tratamiento.

Para la presidencia de la comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, que se encargará de debatir el acuerdo, se menciona a los bullrichistas Silvana Giúdici y Damián Arabia, o a Juliana Santillán, como posibles sucesores de Fernando Iglesias, que terminó su mandato como legislador y cuyo pliego como embajador en la UE y Bélgica también forma parte del temario de Extraordinarias como cuarto punto del temario.

¿Qué hará la oposición kirchnerista? “No tienen margen para oponerse”, dicen cerca del presidente de la Cámara baja. Y dan como ejemplo recientes declaraciones del exgobernador kirchnerista de Chaco y actual senador, Jorge Capitanich, quien señaló que el acuerdo “trae nuevas oportunidades y desafíos para todos los sectores económicos de nuestro país”, e insinuó que su bancada podría apoyar el tratado.

“Este paso permitirá transformar los consensos internacionales en reglas internas estables, con respaldo democrático y previsibilidad jurídica", dijo Milei en la capital paraguaya, en la que prometió acelerar el trámite legislativo para aprobar el acuerdo.

No habrá, aquí, espacio para medias tintas: a diferencia de los proyectos de ley, el acuerdo, que demoró 26 años, sólo puede ser aprobado o rechazado por los parlamentos, sin modificaciones posibles. En el Gobierno son optimistas: con el apoyo de los distintos bloques y salvo alguna excepción, aseguran que el proyecto será aprobado en ambas cámaras.