Javier Milei y sus medidas, en vivo: el viaje de Caputo a Washington y la derrota de Orban en Hungría

La carrera hacia una candidatura presidencial que, en medio de la interna peronista, comenzó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sumada a la prohibición de buscar una nueva reelección que establece la Constitución bonaerense, obligarán al oficialismo provincial a buscar otro postulante para intentar retener la gobernación en las elecciones de 2027. Esa carrera ya se largó, con al menos dos contendientes que quedaron plantados como alternativas en las últimas semanas. Son Mariel Fernández, intendenta de Moreno, y Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda.

El 17 de marzo, Fernández -jefa comunal de Moreno desde 2019, vicepresidenta del PJ nacional presidido por Cristina Kirchner, y referente del Movimiento Evita- presentó Reconquista, su línea interna en el peronismo, con un acto de inauguración de un local en la ciudad de Buenos Aires, a metros del Congreso, sobre la calle Combate de Los Pozos.