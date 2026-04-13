Javier Milei y sus medidas, en vivo: el viaje de Caputo a Washington y la derrota de Orban en Hungría
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Los intendentes del peronismo ya inauguraron la disputa por la sucesión de Kicillof
La carrera hacia una candidatura presidencial que, en medio de la interna peronista, comenzó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sumada a la prohibición de buscar una nueva reelección que establece la Constitución bonaerense, obligarán al oficialismo provincial a buscar otro postulante para intentar retener la gobernación en las elecciones de 2027. Esa carrera ya se largó, con al menos dos contendientes que quedaron plantados como alternativas en las últimas semanas. Son Mariel Fernández, intendenta de Moreno, y Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda.
El 17 de marzo, Fernández -jefa comunal de Moreno desde 2019, vicepresidenta del PJ nacional presidido por Cristina Kirchner, y referente del Movimiento Evita- presentó Reconquista, su línea interna en el peronismo, con un acto de inauguración de un local en la ciudad de Buenos Aires, a metros del Congreso, sobre la calle Combate de Los Pozos.
Cinco trampas de las que Milei no logra salir
Sin adversarios políticos en condiciones de disputarle poder real, el gobierno de Javier Milei atraviesa uno de sus momentos más críticos en el ingreso a la segunda y última mitad de su mandato.
Los principales problemas que afronta la administración libertaria se han convertido y se sintetizan en cinco trampas de las que no logra salir. En algunos casos porque no puede, en otros porque no sabe y en otros porque no quiere.
La oposición cargó contra Milei tras la dura derrota de Orban en Hungría
En febrero, cantaron juntos Burnig Love, una conocida, canción de Elvis Presley, y se rieron con complicidad en un alto de la reunión del Consejo de la Paz que capitanea Donald Trump. Hace sólo dos semanas, Javier Milei y Viktor Orban volvieron a encontrarse, esta vez en el país europeo y en el marco de la cumbre conservadora Cpac, sin saber que ambos lamentarían el resultado de las elecciones de este domingo, en las que el presidente húngaro sufrió una dura derrota, que determina su pronta salida, luego de 16 años consecutivos en el poder.
En el Gobierno primó el silencio durante buena parte de la tarde, sin comentarios en relación a la dura caída de un aliado internacional. Recién al anochecer fue el canciller Pablo Quirno quien sentó la posición oficial.
Diputados: el plan desregulador de Sturzenegger encuentra resistencias en el bloque libertario
El ímpetu desregulador del ministro Federico Sturzenegger empieza a generar incomodidad dentro del propio oficialismo. En el bloque libertario de la Cámara de Diputados surgieron reparos para avanzar con el denominado proyecto “hojarasca”, una iniciativa orientada a derogar unas 70 leyes que el Gobierno considera obsoletas o contrarias a las libertades individuales.
Aunque forma parte del paquete de reformas que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el proyecto enfrenta resistencias. Fue presentado originalmente en octubre de 2024, perdió estado parlamentario y debió ser reingresado. Sin embargo, aun en este nuevo intento no logra despertar entusiasmo entre oficialistas y aliados.
Las dos caras del canciller Pablo Quirno: estricto con el protocolo diplomático, pero explosivo en las redes
En sus poco más de cinco meses como canciller el gobierno libertario, Pablo Quirno construyó un perfil de sobriedad y firmeza, combinando sus conocimientos previos de las finanzas y la economía con dotes de buen orador y un rápido aprendizaje de las reglas de la diplomacia. Pero la actual cabeza de las relaciones exteriores argentinas, comprometido en su férrea alianza con Estados Unidos e Israel como principales ejes, tiene un lado B, que se muestra en las redes sociales, con el lenguaje agresivo, que incluyó alguna alusión sexual, y los ásperos modos que el presidente Javier Milei y el ejército digital libertario utilizan a diario para descalificar opositores, periodistas de medios de comunicación, y voces que disienten con el relato oficial.
“En el trato es cortés, siempre atento, impecable. En las redes es otro, como el doctor Jekyll y Mister Hyde”, ironiza en diálogo con LA NACION un diplomático extranjero con funciones en el país que conversó varias veces con Quirno, y compara sus cambios con los dos personajes de la conocida obra literaria del novelista escocés Robert Louis Stevenson, una genial parodia sobre la dualidad humana.
El recorte de la era Milei: las provincias resignaron US$18.000 millones en fondos nacionales en dos años
CÓRDOBA.- El presidente Javier Milei reconoció un primer trimestre “difícil” y pidió “paciencia”. Lo mismo vienen escuchando los gobernadores de sus interlocutores de la Casa Rosada, quienes les plantean que en mayo habrá una mejora. Las cuentas de las provincias están bajo estrés: entre enero de 2024 y febrero pasado, dejaron de percibir por la caída de las transferencias nacionales el equivalente a US$18.000 millones.
Ese monto combina la baja de la coparticipación por contracción de la recaudación nacional y las restricciones de los giros nacionales.
Fútbol y asado peronista en la provincia: “cumbre” de potenciales candidatos a gobernador y Sergio Massa
Un simple partido de fútbol dominguero se convirtió hoy en una imagen con lectura política en la provincia de Buenos Aires. Es que en San Vicente se juntaron a correr detrás de la pelota varios potenciales candidatos a gobernador por el panperonismo para 2027. Y al final del encuentro, apareció -como quien no quiere la cosa- el exministro Sergio Massa. Pero no jugó ese partido de la liga bonaerense.
En cambio, los que se pusieron los pantalones cortos fueron los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza) y Federico Achaval (Pilar), quienes integraron uno de los equipos, que se enfrentó con otro de mayoría massista, capitaneado por el diputado nacional Sebastián Galmarini. Más allá de la anécdota futbolera, dieron a entender que puede haber un espacio en formación.
Los nombres del establishment judicial que invaden la lista de jueces propuestos por Milei
El gobierno de Javier Milei parece haber dejado atrás su discurso de combate a “la casta”, al menos en lo que se refiere a la justicia. Eso es lo que muestra un análisis de los más de 80 pliegos nominando jueces, fiscales y defensores oficiales que el Poder Ejecutivo envió en diferentes tandas durante las últimas dos semanas, en el que proliferan apellidos reconocidos pertenecientes a la denominada “familia judicial”.
No sólo de hijos y esposas de funcionarios del Poder Judicial está integrada la nómina que envió el ministro de justicia, Juan Bautista Mahiques, en consulta con la hermana presidencial, Karina Milei, y el aval del jefe del Estado.
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