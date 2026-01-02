El Gobierno decretó el aumento de sueldo de funcionarios: Milei y Villarruel quedan excluidos

Tras dos años de congelamiento en los haberes, el Gobierno dispuso este viernes el aumento de sueldos de ministros y funcionarios de alta jerarquía del Poder Ejecutivo, de acuerdo al Decreto 931/2025 publicado este 2 de enero en el Boletín Oficial. Según la norma, el incremento no será retroactivo, quedará sujeto a la continuidad del superávit fiscal y del aumento quedaron excluidos el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel.

El texto primero hizo hincapié en la situación al momento de la asunción de la administración libertaria, con inflación y pobreza en aumento, y la declaración de la emergencia económica. Así, se instruyó al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, a que diseñe e implemente “un nuevo sistema de empleo público basado en los principios de mérito, capacidad, competencia e igualdad de oportunidades”.

De esta manera, la medida alcanzará a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, autoridades superiores, y funcionarios con rango y jerarquía equivalente.

Milei y Villarruel quedaron afuera de los aumentos de sueldo Hernan Zenteno - La Nacion

Sin embargo, el decreto no mencionó el porcentaje de recomposición ni en cuánto quedan los sueldos.

La estimación oficial de la desactualización que sufrieron los haberes de los funcionarios en los últimos dos años ronda el 60% en cuanto a poder adquisitivo en base a la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

El monto final del aumento no está aún precisado y se prevé que vaya acorde a los aumentos que fueron recibiendo los empleados estatales a raíz de las paritarias vigentes.

Se trata del primer aumento de Milei a sus funcionarios desde que asumió el poder en diciembre de 2023 y va en línea con un pedido extendido entre buena parte de los secretarios y directores de áreas, por lo desactualizados que fueron quedando sus sueldos.

Cuánto ganan los funcionarios

Los sueldos en bruto de los funcionarios, con información de la página oficial del Gobierno, son los siguientes:

El presidente cobra $4.066.018

cobra La vicepresidenta cobra $3.764.820

cobra Un ministro cobra $3.584.006

cobra Un secretario cobra $3.282.709

cobra Un subsecretario cobra $2.981.513

Quejas por los sueldos

Tal como publicó LA NACION, desde antes de las elecciones se acumulan quejas en las distintas carteras por el congelamiento y el desfase entre los funcionarios de alto rango con las líneas más bajas.

Entre Navidad y Año Nuevo una altísima fuente del Gobierno ya había anticipado a este diario que se iba a concretar. Esta postura era impensable antes del 26 de octubre. Por ese entonces, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue a decirle al Presidente que se le complicaba contratar gente idónea o sostenerla en su cartera, ya que por el bajo nivel de sueldos nadie quería trabajar para la Casa Rosada y se iban al privado. Entonces Milei no se hizo eco y descartó de plano subir los salarios durante esa charla.

Sturzenegger fue uno de los funcionarios que fue a reclamar a Milei por el desfasaje en los sueldos Rodrigo Néspolo

En tanto en estos más de dos años hubo quejas de parte del mandatario y sus ministros para los constantes aumentos en el Congreso, sobre todo de parte de los senadores. En marzo de 2024, Milei debió anular una suba salarial que se había otorgado para él y sus ministros, después de que recibiera críticas desde todos los sectores de la oposición. El Presidente atribuyó el aumento a la aplicación automática de un decreto firmado en 2010 por Cristina Kirchner y dijo que desconocía la medida para aplacar el revuelo político.

Finalmente, no se aumentó el sueldo pero sí a sus ministros. Respecto a Villarruel, que también quedó afuera, en público se quejó por la cuestión. “En breve me pagan dos chirolas y soy vice”, arremetió, a principios de 2025, en un comentario en su cuenta de Instagram.