El número de 25,5% de inflación en diciembre no alteró las filas de la Casa Rosada, desde donde dicen que se pronosticaba una cifra más alta y que le adjudican a las malas políticas de la gestión anterior. Este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó que seguirán meses de “muy alta inflación”, pero ratificó el rumbo que tomó la administración mileísta, cuando durante su tradicional conferencia marcó tajante: “No negociamos el camino”.

“Van a seguir meses de muy alta inflación”, dijo esta mañana Adorni, quien reforzó la teoría libertaria de que este indicador responde a un problema monetario que tiene un “rezago de muchísimo tiempo” y que por eso se verá alto todavía hacia adelante, debido a las malas decisiones -sobre todo vinculadas a la emisión- que le achacan a Alberto Fernández y a su equipo económico.

Incluso comentó que es probable que el número siga con dos dígitos, aunque no dio un plazo para la baja, y tildó el reporte del último mes de 2023 como “malo, horrible y espantoso”, pero a la vez como “mucho mejor” de lo que esperaban. Hasta dijo que el Gobierno evitó una hiperinflación.

“Tenemos que transitar este camino con el menor impacto posible. No nos quedamos con el apretón monetario y las medidas de [el ministro de Economía, Luis “Toto”] Caputo, sino que detrás de eso hay un camino por recorrer: el DNU, la ley bases y tantas otras cosas que iremos anunciando que son necesarias”, marcó el vocero, quien ratificó que pese a todo esto la intención es proteger a los más vulnerables y sobre todo a los niños. “En muchas zonas del país tenés viviendo más gente pobre que no pobre. No negociamos el camino que estamos trazando ”, sentenció.

Bajo la premisa de que serán sinceros con el análisis de las variables económicas, y de que preparan una “batería” de medidas para atacar la inflación, Adorni dijo que Caputo realizó un “esfuerzo sobrehumano” en este primer tiempo de gestión y sostuvo que las “políticas de shock se tomaron oportunamente” porque sino la Argentina iba al precipicio. “Habíamos hablado de proyecciones de 7500% anual de no hacer las correcciones”, aseguró.

Asimismo arremetió contra los diputados de Unión por la Patria y de la izquierda que insisten con la presencia del ministro de Economía y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en el plenario de comisiones donde se debate la ley ómnibus. “No veo por qué la política está tan preocupada por los nombres de determinados funcionarios, en que los vayan a visitar, y no porque les expliquen al detalle cada uno de los puntos [de la iniciativa]. ¿No es ese el objetivo?”, se preguntó.

Mientras que martes, miércoles y jueves circuló por el Congreso parte del staff libertario, estas dos figuras de máxima relevancia no pisaron Diputados, como tampoco la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, todos requeridos por los bloques opositores. “Estamos discutiendo una ley extremadamente importante, hemos enviado a los mejores en sus áreas, no entiendo por qué la política sigue más preocupada por nombres y formas que por contenido y esencia, lo cual lamentamos mucho”, indicó mientras tanto Adorni.

Por otra parte, el portavoz volvió a cargar contra el líder Camionero Pablo Moyano, al igual que hizo el presidente Javier Milei ayer y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que le envió una carta a su sindicato para que pague parte de los costos del operativo de la marcha del 27 de diciembre a Tribunales.

Adorni planteó que fue “muy impúdica” la declaración de Moyano sobre “voltear el DNU y la ley ómnibus”, a la vez que consideró que esto les hace “ratificar” que están en el camino correcto. En un día donde volvió a hablar de “los argentinos de bien”, indicó sobre lo que dijo el gremialista: “Es dejar claro quién es quién en esta Argentina donde la foto es bastante penosa”.

