El Gobierno duplica los giros a Córdoba para jubilaciones tras la sugestiva ausencia de tres diputados a la sesión por la refroma laboral

CÓRDOBA.- Antes del vencimiento del acuerdo por un año que habían sellado el gobierno de Córdoba y la Casa Rosada, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que se duplicarán los giros para la provincia que comanda Martín Llaryora. Los envíos de la Anses pasarán de $5.000 millones a $10.000 millones mensuales, lo que impactará en las cajas de jubilaciones de la provincia.

La decisión de la gestión de Javier Milei de incrementar los aportes a Córdoba se concreta después de la sugestiva ausencia de TRES diputados cordobeses en el debate de la reforma laboral. Entre ellos, Juan Schiaretti, el exgobernador que es ahora legislador nacional y aliado de Llaryora. Además, tampoco estuvieron en la estratégica sesión Alejandra Torres e Ignacio García Aresca. Si hubieran estado todos y se plegaban a la conducta de su colega Alejandro Vigo, que objetó el proyecto oficialista, podrían haber peligrado, por ejemplo, el capítulo en el que se aprobó el Fondo para Asistencia Laboral (FAL), que servirá para financiar despidos y estará supervisado por la Comisión Nacional de Valores y bajo la órbita de los ministros Caputo y Sandra Pettovello (Capital Humano). El FAL impactará en los recursos que se deben girar a las cajas de jubilación provinciales no transferidas.

Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba y diputado nacional, se ausentó de la sesión por la reforma laboral Prensa Schiaretti

El ministro Caputo, quien estuvo ayer en Córdoba disertando en la Fundación Mediterránea, precisó que el acuerdo ya fue cerrado entre ambas administraciones por esa cifra y que regirá mientras la Anses sigue analizando cuánto es lo que efectivamente corresponde. El convenio que se había alcanzado en la Corte Suprema termina el mes próximo.

Desde la administración cordobesa apuntaron que evaluarán la cifra, aunque era la que venían planteando. Sí está claro que el acuerdo debe quedar incluido en el expediente judicial, no puede ir por carril separado.

En el debate de la reforma laboral en Diputados, faltaron tres de los seis diputados cordobeses de Provincias Unidas, entre ellos el exgobernador Juan Schiaretti. Desde ambos lados negaron un acuerdo, pero las negociaciones por el financiamiento de la Caja de Jubilaciones no transferida ya estaban en marcha.

A fines de noviembre hubo una audiencia evaluatoria entre las partes en la Corte Suprema de cara a la decisión que se debía tomar para un nuevo esquema. El déficit mensual de la Caja es de unos $35.000 millones.

Desde el 2024 la administración libertaria cortó los giros a las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas aunque existen por una ley e incluso el Congreso determinó que deben actualizarse con la misma fórmula que los haberes provinciales nacionales. Lo que Anses debe cubrir es el mismo monto que afrontaría si esos sistemas estuvieran en sus manos.

Trece son las cajas no transferidas: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Varias fueron a la Corte Suprema con sus reclamos.

En ese contexto, en lo que va de la gestión de Javier Milei se llegaron a acuerdos con Entre Ríos, Córdoba, La Pampa (el único con un gobernador, Sergio Zillioto, del kirchnerismo) y Misiones. El mandatario Hugo Passalaqua -cuyo apoyo a leyes claves también logró la Rosada- suscribió ayer por la tarde el convenio.