Escuchar

En medio del recorte que el Gobierno lleva adelante en las distintas áreas estatales, este martes se confirmó la eliminación de dos áreas que dependían del Ministerio de Economía, que conduce Luis “Toto” Caputo. Así lo aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que esto derivará en un ahorro de 9 mil millones de pesos y en que 900 empleados queden afuera de las filas públicas.

“El Ministerio de Economía decidió avanzar con la eliminación del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) y del Consejo de Agricultura Familiar , luego de datos calamitosos y profundamente desoladores”, anunció el portavoz del presidente Javier Milei.

Después, desglosó que el instituto y el consejo sumaban 964 empleados, que tenían 160 delegaciones y dos sedes, que contaban con 204 vehículos y que 85% del presupuesto se dedicaba al pago de sueldos. Ahora la gestión de Milei va a reducir los empleados a 64 y transformará todo en una dirección.

“Para que tomen dimensión de la fiesta que había”, ironizó Adorni, que planteó sobre la decisión del cierre: “Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9 mil millones de pesos. Era casi una agencia de empleo político. Además se transferían fondos discrecionales donde actuaban cooperativas, organizaciones sociales, municipios”. Convencido de que había “ineficiencia” en esas áreas, el vocero presidencial también marcó: “Todavía no hemos recibido de trabajadores del campo un solo reclamo. El instituto no estaba cumpliendo la esencia en la que se había basado para su creación”.

El Inafci había sido creado por decreto el 4 de noviembre de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, como un organismo descentralizado que dependía de la Jefatura de Gabinete. En tanto, la medida dada a conocer hoy por la gestión mileísta suma otro capítulo más contra las agrupaciones sociales, ya que muchas de ellas estaban vinculadas a este instituto por realizar actividades vinculadas a la agricultura familiar. Ayer, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ya había denunciado a Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, por ser “juez y parte” y supuestamente desviar subsidios del Estado a organizaciones vinculadas a sí mismo cuando era funcionario de la cartera de Desarrollo Social.

Por otra parte, Adorni negó esta mañana que el Gobierno vaya a intentar modificaciones en la fórmula jubilatoria por decreto. “ La fórmula por DNU no es una alternativa , creemos que el debate debe darse entre todos los sectores”, expresó el vocero, que así dejó en claro que intentarán pasar el tema por el Congreso. Dijo asimismo que, siempre bajo la premisa de mantener el equilibrio fiscal, buscarán establecer un método donde los jubilados “no sigan perdiendo” y donde haya consenso.

Noticia en desarrollo

LA NACION